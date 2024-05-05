Президент Кубы планирует посетить Россию для участия в параде Победы

Президент Кубы Мигель Диас-Канель планирует посетить Россию для участия в параде Победы. Об этом 5 мая сообщил диписточник.

«Такой визит планируется», — приводит его слова ТАСС.

Накануне стало известно, что на празднование Дня Победы 9 мая в Москве приедут президент Таджикистана Эмомали Рахмон, глава Лаоса Тхонглун Сисулит, а также лидер Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало.

В главном военном параде на Красной площади в Москве примут участие более 9 тыс. человек и свыше 70 единиц техники, а также две авиационные группы — «Русские витязи» и «Стрижи». Также по Красной площади пройдут участники специальной военной операции (СВО) по защите Донбасса.

В 2024 году 9 мая отмечается 79 лет со дня победы в Великой Отечественной войне. В январе 1945 года армия СССР начала наступление на Берлин. По итогам боевых действий в 00:43 мск 9 мая главнокомандующими был подписан акт о безоговорочной капитуляции Германии, что послужило окончанием Великой Отечественной войны.