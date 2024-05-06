В МИД Белоруссии допустили, что НАТО может оставить войска в Сувалкском коридоре

Контингент НАТО, дислоцированный для учений в Сувалкском коридоре, может остаться там на постоянной основе. Об этом в понедельник, 6 мая, заявил глава МИД Белоруссии Сергей Алейник.

«Мы внимательно отслеживаем эти учения, как и многие другие. Безусловно, эти опасения имеют под собой совершенно очевидную основу», — цитируют его ответ на вопрос об опасениях о базировании контингента в Сувалкском коридоре «РИА Новости».

Алейник также напомнил о заявлении одного из американских генералов о том, что часть, которая была временно размещена в Литве, остается там на бессрочной основе.

«И это прямое подтверждение того, что, собственно, часть воинских подразделений, которые направляются туда на учения, остаются там для постоянной дислокации. Поэтому это очевидный факт», — пояснил министр.

21 апреля сообщалось, что Литва и Польша начали учения по обороне Сувалкского коридора. В совместных учениях НАТО принимают участие 1,4 тыс. бойцов, а также задействованы вооруженные силы США и Португалии.

НАТО проводит с 24 января по 31 мая масштабные учения Steadfast Defender в непосредственной близости от границ РФ. В них участвуют все 32 страны — члена альянса, все виды войск и около 90 тыс. военных. Сценарием учений стало нападение России на одну из стран НАТО. Предполагается, что участники отработают ст. 5 Североатлантического договора, по которой все государства альянса должны вмешаться и защитить атакованную страну-союзницу.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя военные маневры, подчеркнула, что они провокационны и перечеркивают все системы международной безопасности, не соответствуя призывам альянса к деэскалации напряжения и словам Столтенберга, что в блоке не считают российскую сторону прямой угрозой.

20 февраля президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что НАТО разместили более 30 тыс. военных и тысячи единиц бронетехники у границ России и Белоруссии. Также белорусский лидер отметил, что аппетиты и активность коллективного Запада будут нарастать, а Вашингтон и союзники продолжат расширение НАТО.

Европа регулярно разжигает истерию по поводу возможного «нападения» со стороны России. При этом Москва неоднократно указывала на то, что не стремится воевать с западными странами. Так, 28 марта президент РФ Владимир Путин назвал такие предположения бредом. Он отметил, что страна не двигалась к границам стран НАТО, однако альянс подошел к российским рубежам вплотную и лезет даже в Азию и Латинскую Америку.