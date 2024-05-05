Швейцария пригласила партнеров России по БРИКС на конференцию по Украине

Швейцария пригласила Бразилию, Индию, Китай и Южно-Африканскую Республику (ЮАР) на конференцию по урегулированию ситуации на Украине. Об этом 5 мая сообщила президент Швейцарской Конфедерации Виола Амхерд.

«Мы только что разослали приглашения на этой неделе. Я уверена, что будет хорошая явка», — сказала она в интервью Blick.

Амхерд пояснила, что критерием успешного проведения встречи станет широкое международное участие и нахождение общих моментов при вопросах, касающихся гуманитарной ситуации, ядерной и продовольственной безопасности и грузоперевозок, уточнила «Газета.Ru».

Президент также дополнила, что пригласила на предстоящую встречу и папу римского Франциска.

Конференция по Украине пройдет 15–16 июня в швейцарском городе Бюргенштоке. В Берне заявили, что «на данном этапе» Россию не пригласили к участию во встрече, однако мирный процесс без ее участия «немыслим».

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что эта конференция будет организована без стремления к реальному результату. Посольство России в Берне назвало грядущий саммит продавливанием «формулы мира» Зеленского. РФ также призвала партнеров воздержаться от участия во встрече.

При этом 1 мая глава МИД Украины Дмитрий Кулеба допустил возможность «коммуникаций с Россией» после июньской конференции. Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков заявил «Известиям», что Кулеба начал допускать диалог с РФ из-за плачевной ситуации на фронте для украинской армии.

Последний раунд переговоров между Россией и Украиной состоялся 29 марта 2022 года в Стамбуле. Они длились около трех часов. Позже Киев официально отказался от контактов с Москвой. 4 октября 2022 года украинский лидер ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны страны о невозможности проведения переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.