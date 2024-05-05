В Израиле после запрета Al Jazeera в ее офисе начались обыски

В офисе катарского телеканала Al Jazeera в Иерусалиме после решения о прекращении его вещания прошли обыски. Об этом 5 мая сообщил министр связи Израиля Шломо Кари.

«Инспекторы министерства связи при поддержке израильской полиции в настоящее время проводят обыски в офисе Al Jazeera в Иерусалиме и конфискуют оборудование канала», — написал Кари в социальной сети X (бывш. Twitter).

Он сопроводил свое сообщение видеозаписью с обысков.

Ранее в этот день правительство Израиля единогласно приняло решение приостановить деятельность Al Jazeera на территории страны. Кабмин объяснил это тем, что телеканал является хорошо отлаженной машиной для провокаций и наносит ущерб безопасности государства.

В телекомпании прокомментировали решение правительства еврейского государства и назвали его «преступным деянием». В Al Jazeera заявили, что шаги Израиля нарушают право человека на доступ к информации.

В начале апреля израильский парламент принял временный закон, дающий правительству полномочия временно ограничивать работу иностранных СМИ в случае признания угрозы с их стороны для нацбезопасности. Указы о приостановке работы Al Jazeera были подписаны в рамках его реализации.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября 2023 года, когда палестинское движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Тель-Авив начал наносить ответные удары по целям в анклаве.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от этих условий.