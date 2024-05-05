Телеканал Al Jazeera осудил запрет на его деятельность в Израиле

Решение правительства Израиля приостановить деятельность Al Jazeera на территории страны является «преступным деянием». Об этом 5 мая заявил катарский телеканал, осудив действия Тель-Авива.

В его Telegram-канале говорится, что шаги Израиля нарушают право человека на доступ к информации. Телеканал также назвал ироничным закрытие его офисов после прошедшего 3 мая Всемирного дня свободы печати.

Там уточнили, что с начала боевых действий в секторе Газа погибли более 140 палестинских журналистов.

«Мы подтверждаем, что будем использовать все средства в международных и юридических организациях, чтобы защитить свои права», — отметил телеканал.

Ранее в этот день правительство Израиля единогласно приняло решение приостановить деятельность Al Jazeera на территории страны. Кабмин объяснил это тем, что телеканал является хорошо отлаженной машиной для провокаций и наносит ущерб безопасности государства.

В начале апреля израильский парламент принял временный закон, дающий правительству полномочия временно ограничивать работу иностранных СМИ в случае признания угрозы с их стороны для нацбезопасности. Указы о приостановке работы Al Jazeera были подписаны в рамках его реализации.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября 2023 года, когда палестинское движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Тель-Авив начал наносить ответные удары по целям в анклаве.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от этих условий.