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Правительство Израиля запретило канал Al Jazeera в стране

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Фото: Global Look Press/imago stock&people
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Правительство Израиля единогласно приняло решение приостановить деятельность катарского телеканала Al Jazeera на территории страны. Об этом 5 мая сообщает газета The Times of Israel

«Наши указы вступают в силу незамедлительно. Слишком много времени прошло, слишком много было ненужных юридических препятствий тому, чтобы наконец остановить хорошо отлаженную машину для провокаций Al Jazeera, которая наносит ущерб безопасности государства«, — заявил министр связи Израиля Шломо Кархи.

Отмечается, что теперь он может распорядиться прекратить вещание канала по израильскому телевидению, закрыть офисы телекомпании в стране, конфисковать ее оборудование и заблокировать доступ к сайту издания. Запрет может действовать до 45 дней с возможностью продления.

В начале апреля парламент Израиля принял временный закон, дающий правительству полномочия временно ограничивать работу иностранных СМИ в случае признания угрозы с их стороны для национальной безопасности страны. Указы о приостановке работы Al Jazeera подписаны в рамках его реализации, объяснили журналисты.

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В октябре 2023 года сообщалось, что правительство Израиля уже обсуждало возможность закрытия в стране бюро Al Jazeera. Меру поддержали в Генштабе, минобороны и МИД Израиля, а также в разведке «Моссад». Тогда были утверждены чрезвычайные правила закрытия вещательных компаний, которые наносят «ущерб безопасности государства».

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября 2023 года, когда ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Тель-Авив начал наносить ответные удары по целям в анклаве.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от этих условий.

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