Заммэра анонсировала культурную программу в парках Москвы на День Победы
Почти в трех десятках парков Москвы в честь 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне состоится обширная культурная программа. Об этом рассказала заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.
«В День Победы в столичных парках организуют больше 270 культурных событий — театральных и танцевальных представлений, мастер-классов, выставок и кинопоказов. С концертами выступят московские артисты и оркестры под управлением именитых дирижеров», — сообщила Сергунина. В частности, на Главной аллее Парка Победы на Поклонной горе пройдет прямая трансляция парада на Красной площади. Там же состоится концерт симфонического оркестра Мариинского театра под управлением народного артиста России Валерия Гергиева.
В Парке Горького проведут экскурсию «Великая Победа и выставка образцов трофейного вооружения» и девятый ежегодный бал Победы. Там также покажут театрализованную постановку «Василий Теркин» и проведут чтение фронтовых стихотворений. В парке искусств «Музеон» покажут запись Парада Победы 1945 года. Вечером там стартует фестиваль «Спасибо за Победу!» с песнями военных лет в современной обработке.
В музее-заповеднике «Царицыно» городам-героям и важнейшим победам Красной армии посвятят литературно-музыкальную программу. Для гостей выступят, в частности, Московский джазовый оркестр под управлением народного артиста России Игоря Бутмана и камерный оркестр «Виртуозы Москвы».
В парке «Фили» будет организована зона исторической реконструкции, а на главной аллее сада «Эрмитаж» пройдет выставка ретроавтомобилей. В парке у Джамгаровского пруда покажут поставленный студентами спектакль-мюзикл, а в «Кузьминках» профессиональные танцоры устроят для желающих занятия по танго, вальсу и фокстроту.