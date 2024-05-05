Скейт-парки и роллердром открылись на площадках проекта «Московские сезоны»

Скейт-парки и роллердром открылись в мае на семи фестивальных площадках проекта «Московские сезоны». Профессиональные тренеры бесплатно проводят там занятия со всеми желающими.

Опытные преподаватели помогут новичкам освоить катание на самокате, а те, кто уже имеет базовые навыки, сможет их усовершенствовать и изучить различные трюки. У каждого ученика появится «дневник прогресса»: в нем будут отражаться баллы, полученные за соблюдение дисциплины и успехи на занятии. После завершения курса в самокатной школе учеников, набравших максимальное количество баллов, отметят подарками.

На занятия в скейт-парке допускаются дети в возрасте от шести лет. Прийти на тренировку можно с понедельника по субботу. В мае и осенью тренировки будут проходить в вечернее время, а летом – и днем, и вечером.

На Площади Революции с 1 мая начал работу роллердром. Там посетители смогут оттачивать свое мастерство в катании, а дети сделают свои первые шаги на роликовых коньках в сопровождении взрослых. На всех объектах можно взять инвентарь и комплект защиты в аренду в пункте проката или заниматься в своем снаряжении.

«Московские сезоны» — это цикл сменяющих друг друга городских мероприятий. В рамках проекта на улицах столицы проходят гастрономические фестивали: «Рыбная неделя», «Золотая осень», «Московская Масленица»; исторический фестиваль «Времена и эпохи». Самым масштабным в Европе признан новогодний фестиваль «Путешествие в Рождество».