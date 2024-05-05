Реклама
Прямой эфир
Мир
США впервые с начала конфликта прекратили поставки боеприпасов Израилю
Армия
Шойгу отметил успешное продвижение ВС РФ на красноармейском направлении
Политика
Лавров призвал мировое сообщество сплотиться против фашизма
Армия
Гранатометчики группировки войк «Запад» уничтожили бронетехнику и блиндажи ВСУ
Экономика
ЦБ обеспокоился размером комиссий за снятие средств с кредиток
Мир
В МИД Турции заявили об угрозе новых войн без решения вопроса по Газе
Общество
Синоптики спрогнозировали москвичам дождь и до +11 градусов 6 мая
Армия
Российские военные рассказали о процессе уничтожения техники ВСУ
Мир
В Палестине рассказали о последствиях израильских ограничительных мер
Мир
Мадуро заявил о подготовке США Гайаны для нападения на Венесуэлу
Армия
Ударная группа авиации ВКС РФ разгромила опорпункт ВСУ
Мир
Лавров не знает, с кем сейчас можно провести переговоры по Украине
Мир
ЕК не увидела дискриминации россиян в поправках к миграционному закону в Латвии
Мир
Консерваторы потеряли почти половину мест в советах Великобритании после выборов
Мир
Генерал НАТО предположил конец поставок оружия ВСУ в случае недостатка мобилизованных
Мир
МВД России объявило в розыск экс-главу МВД Украины Арсена Авакова
Экономика
Финэксперт рассказал о вредных советах по финансовой грамотности в соцсетях
Сюжет:

Кириенко пообещал принять меры для сохранения луганского Дворца культуры

0
Фото: t.me/glava_lnr_info
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Здание луганского Дворца культуры построено в 1912 году и считается одной из жемчужин архитектуры Луганской Народной Республики (ЛНР), имеет статус памятника архитектуры регионального значения. Однако сейчас оно остро нуждается в ремонте и реконструкции. Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко побывал в здании и рассказал, как можно решить насущные проблемы.

Дворец культуры пострадал при обстрелах Луганска в 2014 году. В следующем году в здании установили новые окна и двери. Дворец работает, в нем репетируют и дают концерты 26 творческих коллективов ЛНР. Восемь из них имеют звание «народный», три — «образцовый».

По словам директора Дворца культуры Татьяны Литман, МХАТ имени Горького в этом году передал дворцу кресла, которые не удается установить, так как придется менять паркет в здании. А отсутствие ливневок на соседних улицах приводит к регулярным подтоплениям.

«Конечно, надо принимать меры. Мы не можем потерять уникальное здание! Обратимся к шефу-региону Москве с тем, чтобы предусмотрели реконструкцию ливневой канализации при ремонте соседних улиц. Обращение в Минстрой России по поводу реконструкции и выноса из подвала котельной уже сделано», — сказал Кириенко в ходе визита во Дворец культуры.

Он рассчитывает, что по линии Президентского фонда культурных инициатив (ПФКИ) будут реализованы поставки нового оборудования и автобуса для гастролей творческих коллективов. В фонд же, напомнил он, можно сделать заявку на ремонт концертного зала.

Сергей Кириенко осмотрел новое оборудование, которое было поставлено в луганский Дворец культуры в 2023 году благодаря ПФКИ, — это звуковая и усилительная аппаратура, большой светодиодный экран, телевизоры и копировальная техника.

Как подчеркнул министр культуры ЛНР Дмитрий Сидоров, в этом году в республике планируется установить пять виртуальных концертных залов, один из которых будет располагаться в луганском Дворце культуры.

Всех в дом: Путин поручил восстанавливать новые регионы, невзирая на обстановку
Президент на открытии нескольких соцобъектов призвал эффективно использовать каждый вложенный рубль

12 марта в своем Telegram-канале глава Донецкой Народной Республике (ДНР) Денис Пушилин сообщил о визите первого заместителя руководителя администрации президента России Сергея Кириенко. Глава ДНР добавил, что они пообщались с жителями города, Кириенко передал им гуманитарную помощь.

8 декабря 2023 года глава ЛНР Леонид Пасечник заявил, что власти региона рассчитывают к 2028 году построить 820 тыс. кв. м жилья. По его словам, тогда уже девять инвесторов претендовали на 16 земельных участков, которые выделены властями под жилищное строительство.

3 ноября «Известия» ознакомились с письмом Минстроя в Минюст, согласно которому жителям новых регионов не придется платить за капремонт многоквартирных домов еще два года — ввод взносов отсрочат с 2024 года до 2026-го. Отсрочка нужна для того, чтобы оценить состояние жилого фонда в ЛНР и ДНР, Херсонской и Запорожской областях.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024