Кириенко пообещал принять меры для сохранения луганского Дворца культуры

Здание луганского Дворца культуры построено в 1912 году и считается одной из жемчужин архитектуры Луганской Народной Республики (ЛНР), имеет статус памятника архитектуры регионального значения. Однако сейчас оно остро нуждается в ремонте и реконструкции. Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко побывал в здании и рассказал, как можно решить насущные проблемы.

Дворец культуры пострадал при обстрелах Луганска в 2014 году. В следующем году в здании установили новые окна и двери. Дворец работает, в нем репетируют и дают концерты 26 творческих коллективов ЛНР. Восемь из них имеют звание «народный», три — «образцовый».

По словам директора Дворца культуры Татьяны Литман, МХАТ имени Горького в этом году передал дворцу кресла, которые не удается установить, так как придется менять паркет в здании. А отсутствие ливневок на соседних улицах приводит к регулярным подтоплениям.

«Конечно, надо принимать меры. Мы не можем потерять уникальное здание! Обратимся к шефу-региону Москве с тем, чтобы предусмотрели реконструкцию ливневой канализации при ремонте соседних улиц. Обращение в Минстрой России по поводу реконструкции и выноса из подвала котельной уже сделано», — сказал Кириенко в ходе визита во Дворец культуры.

Он рассчитывает, что по линии Президентского фонда культурных инициатив (ПФКИ) будут реализованы поставки нового оборудования и автобуса для гастролей творческих коллективов. В фонд же, напомнил он, можно сделать заявку на ремонт концертного зала.

Сергей Кириенко осмотрел новое оборудование, которое было поставлено в луганский Дворец культуры в 2023 году благодаря ПФКИ, — это звуковая и усилительная аппаратура, большой светодиодный экран, телевизоры и копировальная техника.

Как подчеркнул министр культуры ЛНР Дмитрий Сидоров, в этом году в республике планируется установить пять виртуальных концертных залов, один из которых будет располагаться в луганском Дворце культуры.

12 марта в своем Telegram-канале глава Донецкой Народной Республике (ДНР) Денис Пушилин сообщил о визите первого заместителя руководителя администрации президента России Сергея Кириенко. Глава ДНР добавил, что они пообщались с жителями города, Кириенко передал им гуманитарную помощь.

8 декабря 2023 года глава ЛНР Леонид Пасечник заявил, что власти региона рассчитывают к 2028 году построить 820 тыс. кв. м жилья. По его словам, тогда уже девять инвесторов претендовали на 16 земельных участков, которые выделены властями под жилищное строительство.

3 ноября «Известия» ознакомились с письмом Минстроя в Минюст, согласно которому жителям новых регионов не придется платить за капремонт многоквартирных домов еще два года — ввод взносов отсрочат с 2024 года до 2026-го. Отсрочка нужна для того, чтобы оценить состояние жилого фонда в ЛНР и ДНР, Херсонской и Запорожской областях.