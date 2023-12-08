Реклама
Прямой эфир
Мир
В США спрогнозировали дефицит бюджета в штате Калифорния в $68 млрд
Общество
МВД РФ объявило в розыск журналистку Гессен
Общество
В Ростовской области госпитализировали 12 школьников с кишечной инфекцией
Общество
Станция московского метро «Щелковская» временно закрыта на вход
Экономика
В Госдуме назвали причину роста цен на яйца и курятину
Мир
В США заявили о показавших силу России на Ближнем Востоке Су-35
Пресс-релизы
В Санкт-Петербурге впервые пройдет образовательный марафон «Безопасная цифра»
Армия
Шойгу выразил гордость за мощное поколение защитников Отечества
Экономика
ФАС согласовала цены на российский препарат для лечения деменции
Происшествия
На участке Арбатско-Покровской линии метро в Москве остановили движение
Армия
ВС РФ за неделю нанесли 30 ударов по аэродромной инфраструктуре ВСУ
Мир
Премьер Бельгии раскрыл детали 12-го пакета антироссийских санкций ЕС
Мир
Рада Украины поддержала увеличение штата НАБУ на 300 человек
Мир
У берегов Тайваня замечен воздушный шар КНР
Мир
В Помпеях обнаружили предназначенную для работы рабов пекарню
Сюжет:

В ЛНР заявили о планах построить к 2028 году 820 тыс. кв. м жилья

Пасечник: власти ЛНР планируют к 2028 году построить 820 тыс. кв. м жилья
0
Фото: РИА Новости/Александр Сухов
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Власти Луганской Народной Республики (ЛНР) рассчитывают к 2028 году построить в регионе 820 тыс. кв. м жилья. Об этом во время пресс-конференции на выставке «Россия» 8 декабря заявил глава региона Леонид Пасечник.

«В этом году мы уже сдали 11 тыс. кв. м жилья. Наверное, это очень мало, но с учетом того, что мы 30 лет ничего не строили, для начала, наверное, пойдет. Будем двигаться в этом направлении. К 2028 году планируем осуществить строительство порядка 820 тыс. кв. м [жилья]. Это у нас в планах, планы абсолютно реальные, мы будем двигаться в этом направлении», — сообщил Пасечник.

По словам Пасечника, к этому моменту девять инвесторов претендуют на 16 земельных участков, которые выделены властями под жилищное строительство.Сейчас идет процесс разграничения земли и передача участков.

Глава ЛНР сообщил, что в настоящее время в республике не могут наладить железнодорожное сообщение с Москвой, потому что некоторые участки расположены слишком близко к линии фронта, а также из-за изношенности железнодорожного полотна.

Пасечик указал на то, что основная ветка, которая соединяет Луганск и Москву проходит через Троицкий район, в непосредственной близости к линии боевого соприкосновения. За долгое время, пока железной дорогой не пользовались, многие участки пришли в негодность. Сейчас их восстанавливают.

«Поэтому, как только наши железнодорожные пути будут приведены к каким-то нормативным требованиям Российской Федерации, как только будет обеспечена безопасность движения наших поездов, конечно же, мной будет принято решение и с нашего луганского вокзала под «Марш славянки» мы отправим первый наш поезд в Москву с огромным удовольствием», — подытожил он.

Принцип и работы: в ЛНР и ДНР хотят отправить строителей-добровольцев
Как мера может сказаться на рынке недвижимости России

Ранее, 6 ноября, губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил о начале строительства железной дороги, которая соединит Ростов-на-Дону с Крымом и также пройдет по территории региона. Балицкий отметил, что нынешняя магистраль значительно устарела и уже небезопасна, а строительство новой значительно отразиться на развитии экономики региона.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023