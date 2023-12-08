В ЛНР заявили о планах построить к 2028 году 820 тыс. кв. м жилья

Власти Луганской Народной Республики (ЛНР) рассчитывают к 2028 году построить в регионе 820 тыс. кв. м жилья. Об этом во время пресс-конференции на выставке «Россия» 8 декабря заявил глава региона Леонид Пасечник.

«В этом году мы уже сдали 11 тыс. кв. м жилья. Наверное, это очень мало, но с учетом того, что мы 30 лет ничего не строили, для начала, наверное, пойдет. Будем двигаться в этом направлении. К 2028 году планируем осуществить строительство порядка 820 тыс. кв. м [жилья]. Это у нас в планах, планы абсолютно реальные, мы будем двигаться в этом направлении», — сообщил Пасечник.

По словам Пасечника, к этому моменту девять инвесторов претендуют на 16 земельных участков, которые выделены властями под жилищное строительство.Сейчас идет процесс разграничения земли и передача участков.

Глава ЛНР сообщил, что в настоящее время в республике не могут наладить железнодорожное сообщение с Москвой, потому что некоторые участки расположены слишком близко к линии фронта, а также из-за изношенности железнодорожного полотна.

Пасечик указал на то, что основная ветка, которая соединяет Луганск и Москву проходит через Троицкий район, в непосредственной близости к линии боевого соприкосновения. За долгое время, пока железной дорогой не пользовались, многие участки пришли в негодность. Сейчас их восстанавливают.

«Поэтому, как только наши железнодорожные пути будут приведены к каким-то нормативным требованиям Российской Федерации, как только будет обеспечена безопасность движения наших поездов, конечно же, мной будет принято решение и с нашего луганского вокзала под «Марш славянки» мы отправим первый наш поезд в Москву с огромным удовольствием», — подытожил он.

Ранее, 6 ноября, губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил о начале строительства железной дороги, которая соединит Ростов-на-Дону с Крымом и также пройдет по территории региона. Балицкий отметил, что нынешняя магистраль значительно устарела и уже небезопасна, а строительство новой значительно отразиться на развитии экономики региона.