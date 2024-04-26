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27 апреля — День вахтовика: история и традиции праздника, кого поздравить

День вахтовика отметят в России 27 апреля
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Фото: РИА Новости/Максим Блинов
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День вахтовика 27 апреля отмечают работники, которые трудятся вахтовым методом. Праздник относительно молодой, но уже приобрел большую популярность в России. В этот день чествуют людей, готовых длительное время работать без праздников и выходных и часто вдали от дома. В 2025 году дата торжества выпадает на воскресенье. «Известия» рассказывают, как появился праздник и кого поздравить в этот день.

День вахтовика в 2025 году — история праздника

Работа по вахтовому методу предполагает, что сотрудники остаются на объекте по несколько недель, а то и месяцев подряд, проживая в общежитиях или другом, предоставленном нанимателем жилье. Большая часть вахтовых вакансий относится к строительству, производству, добыче сырья и сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Этот метод организации труда позволяет компаниям более эффективно решать многие задачи. Однако для наемных работников он сопряжен с рядом трудностей. Они ежедневно испытывают значительные и длительные нагрузки. А если работы ведутся за пределами населенных пунктов, где нет доступа к коммуникациям, то терпят и бытовые неудобства.

Между тем вакансии с вахтовым методом работы каждый день просматривают тысячи россиян и трудовых мигрантов. Для некоторых из них это единственная возможность заработать и прокормить свою семью. Чаще всего работу вахтой предлагают представителям рабочих профессий: крановщикам, сварщикам, фрезеровщикам, токарям, слесарям. Но также есть предложения для охранников, поваров, нянь, врачей и даже программистов.

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Учитывая, сколько людей в России трудятся вахтовым методом, в социальных сетях зародилась идея организовать отдельный праздник для вахтовиков. Инициатива быстро нашла отклик у тружеников. По данным СМИ, впервые День вахтовика отметили в 2011 году. И хотя праздник не имеет официального статуса, год от года число трудовых коллективов, где его справляют, только возрастает.

Традиции Дня вахтовика

Поскольку вахтовики — люди разных должностей и профессий, единых традиций празднования Дня вахтовика нет. В основном торжество отмечают внутри коллектива. После работы устраивают застолья и чаепития, отправляют поздравления своим коллегам из других цехов и регионов. Иногда празднования организуются при поддержке руководства компаний.

В последнее время к торжеству присоединяются уже более крупные компании и общественно-политические организации. В крупных городах проводятся семинары и лекции, посвященные организации работ вахтовым методом. В ходе мероприятий затрагиваются вопросы о соблюдении условий труда вахтовиков, заработной плате, льготах и других мерах социальной поддержки.

В соцсетях проводятся флешмобы. Сотрудники делятся фотографиями рабочих будний, рассказывают о своей профессии и поздравляют коллег с праздником. Не обходит стороной эта дата и средства массовой информации (СМИ). На телевидении и в газетах выходят тематические сюжеты и репортажи, повествующие о нелегком труде вахтовиков.

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День вахтовика: интересные факты

Согласно результатам опроса интернет-рекрутмента HeadHunter, рассмотреть предложения о вахтовой работе готовы более половины опрошенных россиян (68%). Каждый 10-й респондент, заявил, что при поиске работы просматривает в том числе и вахтовые вакансии. Еще 40% россиян готовы попробовать вахту, если работа будет интересной. В то же время 36% россиян не готовы работать вахтовым методом ни при каких обстоятельствах.

Впрочем, сами вахтовики находят немало плюсов в своей работе. Во-первых, это длинные отпуска и возможность самому планировать свой график. Во-вторых, работая на вахте, сложно потратить деньги на что-то, кроме того, что действительно нужно. Таким образом проще накопить на крупную покупку. И наконец, сотрудников вахты обеспечивают всем необходимым, поэтому можно работать в любом городе и не платить за жилье.

Ранее «Известия» рассказали о самых доходных профессиях в России.

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