Кадры решают: календарь профессиональных праздников на 2024 год

В России существуют праздники, посвященные представителям разных профессий — врачам, военным, учителям и многим другим. В эти дни проводятся торжественные мероприятия, выдающихся сотрудников отмечают почетными наградами и поздравляют теплыми словами. Когда учредили профессиональные праздники в России и в каких числах их отмечают в 2024 году — рассказывают «Известия».

Что такое профессиональный праздник в России

Профессиональный праздник — это официально закрепленный указом президента день, посвященный работнику определенной профессии или сферы деятельности. В календаре эти праздники закрепили более 10 лет назад на основании указа президента «О порядке установления памятных дней и профессиональных праздников» (№ 659 от 31.07.2013).

На сегодняшний день в стране насчитывается более 50 профессиональных праздников , установленных в знак признания заслуг работников образования и культуры, отраслей народного хозяйства, промышленности и различных значимых для развития России сфер деятельности.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

Эти праздники не являются официальными выходными днями, поэтому сами работники, в честь которых установлен праздник, отмечают их в любой удобный выходной или в нерабочее время. Часто на профессиональные праздники коллективы устраивают тематические квесты, интеллектуальные турниры и спортивные мероприятия, связанные со спецификой их работы. Для компании профессиональные праздники являются важной частью корпоративной культуры , они позволяют укрепить отношения в коллективе и показать значимость их деятельности для организации и всего общества в целом. Многие руководители отмечают, что проведение интерактивных и развлекательных мероприятий в честь таких праздников сближает сотрудников, что положительно сказывается на рабочем процессе и позволяет создать благоприятную атмосферу на рабочем месте.

Профессиональные праздники: календарь на 2024 год

В списке профессиональных праздников собрано большое количество различных профессий, представителям которых в эти дни принято выражать особую благодарность за их труд.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

25 марта в России ежегодно отмечается День работника культуры. Это праздник деятелей культуры и искусства, людей творческих профессий, а также хранителей и популяризаторов культурного наследия. Впервые этот праздник отметили в 1996 году, когда журналист, композитор и поэт Игорь Герасимов и режиссер Оксана Акацкова, жители Наро-Фоминского района Московской области, совместно с администрацией региона организовали 14 февраля празднество в честь Дня работника культуры. На федеральном уровне праздник закрепили в 2007 году. В этот день работникам культуры принято вручать различные памятные награды. В Москве 25 марта выдающимся сотрудникам этой сферы выдается звание «Заслуженный деятель культуры».

30 апреля празднуют День пожарной охраны, посвященный отважным пожарным, которые, рискуя собой, ежедневно спасают жизни людей. Профессия зародилась в России в 1649 году, когда царь Алексей Михайлович распорядился установить в Москве круглосуточные пожарные дозоры для контроля за соблюдением норм пожарной безопасности. Сам праздник получил официальный статус в 1999 году после выпуска указа президента России Бориса Ельцина «Об установлении Дня пожарной охраны». В наше время в этот день обычно проводят торжественные встречи с награждением работников пожарной охраны знаками отличия, медалями и грамотами. Также принято отдавать дань памяти тем, кто погиб при выполнении профессионального долга. Проводятся минуты молчания, к мемориальным и памятным доскам возлагают цветы.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

21 мая официально учредили День полярника. В эту дату в 1937 году советский летчик Михаил Водопьянов на самолете АНТ-6 в рамках высокоширотной экспедиции «Север» впервые в мире совершил посадку на лед в районе Северного полюса, применив тормозной парашют. Самолет доставил группу зимовщиков, которые организовали первую дрейфующую станцию «Северный полюс» (СП-1). За это Водопьянов был награжден вторым орденом Ленина. В качестве профессионального праздника День полярника утвердили в 2013 году. По традиции в Санкт-Петербурге в честь исследователей Арктики и Антарктики в этот день осуществляют торжественный выстрел из пушки на Петропавловской крепости. Также во многих городах проводятся тематические выставки, на которых посетителям показывают арктическую технику и фотографии из экспедиций.

28 мая в стране празднуют День пограничника. Праздник берет свое начало с советских времен, когда 28 мая 1918 года была создана пограничная охрана , которую позже переименовали в войска, а сами пограничники стали работать на Комитет государственной безопасности СССР. На государственном уровне праздник учредили в 1994 году. В этот день принято вспоминать тех, кто погиб при защите морских и сухопутных границ страны. В память об этом организовывают церемонию возложения цветов к мемориалам. Помимо этого, в честь профессии пограничника запускают салюты и устраивают праздничные концерты.

В третье воскресенье июня отмечается День медицинского работника. В 2024 году этот праздник выпадает на 16 июня. Официально День медицинского работника утвердили в 1980 году после выхода указа Президиума Верховного Совета СССР. С тех пор в этот день поздравляют медработников разных должностей. Врачам говорят теплые пожелания, благодарят за их тяжелый труд, дарят цветы и сладкие подарки.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

2 августа в России отпразднуют День Воздушно-десантных войск. В эту дату в 1930 году на учениях под Воронежем 12 десантников впервые спрыгнули на парашютах с бомбардировщика ТБ-3. Смелый маневр доказал правительству необходимость создания такого вида вооруженных сил в стране. Праздник приобрел официальный статус в 2006 году. Ежегодно 2 августа «крылатые десанты» надевают голубые береты с тельняшками, в которых гуляют по городу или разъезжают на машинах с флагами ВДВ. У многих десантников до сих пор сохраняется традиция купаться в праздничный день в фонтанах. Сами десантники объясняют ее желанием быть ближе к небу, которое отражается на поверхности воды в фонтане. Отличившихся в профессии десантников в этот день награждают медалями и ценными подарками.

Каждое второе воскресенье августа в России отмечают День строителя. Учредить праздник предложил первый секретарь ЦК КПСС Никита Хрущев, который восхитился высоким профессионализмом строителей, занимающихся возведением Жигулевской ГЭС, и 12 августа 1956 года работники строительной отрасли СССР впервые отметили свой профессиональный праздник. В 2024 году День строителя пройдет 11 августа. В праздник в некоторых городах страны проводят концерты, а передовых работников отмечают наградами. Для новичков опытные сотрудники в этот день проводят разные испытания. Так новоиспеченному работнику надевают каску и слегка ударяют по ней кирпичом, пока тот произносит «клятву строителя».