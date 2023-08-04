Время торжества: календарь мусульманских праздников на 2024 год

Исламский религиозный календарь (Хиджры) следует лунным месяцам и состоит из 354 или 355 дней. Это примерно на 11 дней меньше солнечного года. По этой причине дни мусульманских религиозных праздников каждый год меняются относительно григорианского календаря. Наиболее известные мусульманские праздники — Ураза-байрам (окончание Рамадана) и Курбан-байрам. «Известия» выяснили, на какие даты они придутся в 2024 году.

Ночь Рагаиб — с 18 на 19 января

Ночь Рагаиб, или Рагаиб кич, — это день бракосочетания родителей пророка Мухаммеда. Праздник отмечается в первую пятничную ночь месяца Раджаб. Мусульмане проводят ночь в молитвах и покаянии, на следующий день держат пост. В исламе считается, что этот месяц наиболее благосклонен к верующим. Второе название праздника — это «Ночь Даров». Принято давать милостыню малоимущим и тем, кто попал в трудную жизненную ситуацию. Детей балуют подарками, а они радуют своих родителей знанием Корана. В мечетях проводят конкурсы по чтению священной книги.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Ночь Мирадж — с 7 по 8 февраля

Мусульмане верят, что именно в эту ночь пророк Мухаммед познал сразу два чуда. В связи с этим праздник имеет два именования — аль-Исра и аль-Мирадж. Первое чудо произошло во время путешествия пророка из Мекки в Иерусалим. Другое название праздника связано с чудом вознесения Мухаммеда. Сразу после молитвы к пророку спустился ангел и предложил на выбор вино или молоко. Мухаммед предпочел испить молока, за это ангел вознес его на небеса. Именно Ночь Мирадж считается зарождением многих исламских традиций. Мусульмане проводят праздник в молитвах. Важно забыть прошлые обиды и научиться прощать.

Пост Рамадан — с 11 марта по 9 апреля

Согласно тексту Корана, в девятый месяц мусульманского календаря необходимо поститься «считаное количество дней». Главное условие — отказ от воды и еды в светлое время суток. В пост существует только два приема пищи: завтрак до рассвета (сухур) и ужин после вечерней молитвы (ифтар). Традиционно время приема пищи определяли в каждой семье или мечети. Духовный смысл поста в том, чтобы подтвердить перед Аллахом свою стойкость, вернуться на истинный путь и отойти от разрушения и духовного опустошения, к которому ведет потребительское отношение к жизни

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Ночь аль-Кадр — с 5 на 6 апреля

Второе название Ночь аль-Кадр — это Ночь могущества. Мусульмане полагают, что эта дата имеет отношение к появлению сур Корана. Последнюю декаду месяца Рамадан пророк Мухаммед провел в молитвах. Однажды к нему явился ангел и передал первые пять аятов суры. Ночь Кадр — это время молитв и обращения к Богу . Верующие мусульмане считают, что улицы в этот день имеют особый аромат.

Ураза-байрам — 10 апреля

Ураза-байрам, или Ид-аль-Фитр, — это конец месяца Рамадан, праздник разговения. После окончания поста мусульманам разрешается есть и пить. Приступать к трапезе можно после коллективной молитвы, Ид-намаза. Перед празднованием следует подготовить дом, не должно быть пыли и грязи. За стол необходимо садиться нарядными. В этот день принято дарить подарки и ходить в гости.

В мусульманских странах день праздника, как правило, является выходным днем, как и в регионах России, где проживает много приверженцев ислама, — Татарстане, Башкирии, Чечне, Дагестане, Ингушетии, Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии, Адыгее и в Республике Крым. Кроме того, в некоторых странах праздник отмечают не один, а три дня.

День Арфа — 15 июня

Праздник еще принято называть Днем стояния на горе Арафат. Традиционно в этот день мусульмане могут держать добровольный пост. Домашние хлопоты необходимо закончить до обеда, вторая половина дня отведена на молитвы. Согласно поверью, грехи в этот день увеличиваются, а добрые дела поощряются.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Курбан-байрам — 16 июня

Курбан-байрам начинается через 70 дней после Ураза-байрама. Это десятый день мусульманского месяца Зуль-хиджа — праздник завершения хаджа. Курбан-байрам отмечается несколько дней подряд. Например, в Саудовской Аравии празднование длится две недели. В 2024 году Ид-аль-Адха попадает на ночь с 15 по 16 июня. Название праздника отсылает к повествованию о пророке Ибрагиме. События описаны в 37-й суре Корана. Праздник принято встречать в чистой и опрятной одежде. Главная традиция Курбан-байрама — это жертвоприношение. После праздничной молитвы верующие закалывают барана и вспоминают о подвиге пророка.

Исламский Новый год (или Мухаррем) в 2024 году выпадает на воскресенье 7 июля. Мухаррем — первый месяц мусульманского календаря, но праздник не является государственным. В этот день вспоминают о самых великих свершениях пророка Мухаммеда, а также о его переселении из Мекки в Медину.

День Ашура — 28 июля

Верующие полагают, что именно в День Ашура (день поминовения пророков Аллаха) были сотворены небо и первый человек из глины. Две главные мусульманские ветви (сунниты и шииты) имеют разные традиции празднования. Сунниты стараются держать добровольный пост и вспоминают в этот день спасение пророка Мусы. День Ашура у шиитов — это траурный день имама Хусейна. Верующие держат обязательный пост. В честь праздника в некоторых странах проводят исторические реконструкции.

Фото: РИА Новости/Максим Богодвид

День страдания Фатимы — 5 декабря