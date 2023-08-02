Больше половины россиян заявили о готовности работать вахтовым методом

Более половины опрошенных россиян (68%) в целом готовы рассматривать предложения о вахтовой работе. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного российской платформой онлайн-рекрутинга hh.ru. С результатами исследования «Известия» ознакомились 2 августа.

Из них 11%, или каждый 10-й респондент, заявил, что в любом случае при поиске работы просматривает вахтовые вакансии и взвешивает их ценность. Еще 40% россиян готовы попробовать вахту, если работодатель предложит интересную работу. 6% опрошенных в целом не против вахтовой работы, но только если компанию-работодателя порекомендуют знакомые и друзья. Также 11% готовы пойти работать по вахте, но только в исключительных обстоятельствах и если вообще не будет работы, в том регионе, где живут граждане.

С другой стороны, 36% россиян заявили, что ни при каких обстоятельствах работать вахтовым методом не будут. Чаще других настроены против вахты молодые работники от 18 до 24 лет (отрицательно ответили сразу 47% респондентов). При этом если будет интересное рабочее предложение, то стать вахтовиком готов почти каждый второй (47%) опрошенный респондент в возрасте от 45 до 54 лет.

В разрезе регионов больше других заинтересованы в вахтовом методе работы жители Дальнего Востока (21% опрошенных готовы рассмотреть такие предложения о работе). На втором месте жители Сибири и Юга России (по 14% готовы рассмотреть такую работу). Реже других интересуются вахтой жители Урала (13%), Приволжского ФО (13%), СЗФО (8%) Москвы (6%) и Санкт-Петербурга (5%).

Респонденты также рассказали, о том, чем могла бы привлечь их вахтовая работа.

«Лидирующий фактор, почему люди пошли бы на такой карьерный эксперимент, — уровень оплаты труда на вахте должен превышать текущий доход человека в два-три раза. Этот момент может сделать вахту привлекательной сразу для 57% респондентов. Очевидным преимуществом для тех, кто взвешивает плюсы и минусы данного формата работы, может стать хороший соцпакет, ДМС, страховка жизни и другие льготы для работника — об этом заявили 27% россиян, прошедших опрос», — говорится в исследовании.

Каждый четвертый (25%) считает, что в рамках подобного формата работы люди могут повысить квалификацию или приобрести новую профессию. Каждый пятый (21%) в целом готов рассмотреть вахту, если ее будет предлагать известная компания-работодатель. Еще 21% считают очевидным преимуществом вахты –— возможность посмотреть страну и пожить в другом регионе. 7% считают, что вахта — это отличная возможность пообщаться с новыми и интересными людьми.

Основным минусом вахты россияне назвали бытовые неудобства (40%). Еще треть (36%) сомневаются в порядочности работодателей, предлагающих работать в других регионах. 32% не готовы находиться в дали от семьи и друзей. Каждого пятого (20%) отталкивает тяжелый физический труд, который они связывают с вахтой. Еще 4% не будут работать по вахте из-за «режимных» запретов в вахтовых городках (запрет на алкоголь и т.п.).

Также респонденты отмечали, что от вахтового метода работы их может отталкивать неадекватное отношение к людям на таких предприятиях, возрастные ограничения, а также, возможно,ограниченный доступ к медицинской помощи, отсутствие выходных и долгий рабочий день.

Уточняется, что опрос проводился с 9 по 18 июля 2023 года среди 2270 российских работников и соискателей.

В начале июня стало известно, что больше половины российских компаний (53%) намерены повысить оплату труда своим сотрудникам в 2023 году, из них 35% собираются повысить фиксированную часть заработной платы (оклад). Как рассказала главный эксперт по рынку труда, руководитель направления клиентской эффективности hh.ru Наталья Данина, чаще остальных повысить зарплату планируют работодатели из сфер IT (64%), строительства и недвижимости (63%), non-food FMCG (61%) и розничной торговли (58%).