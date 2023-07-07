Более половины компаний в РФ намерены повысить зарплаты сотрудникам в 2023 году

Больше половины российских компаний (53%) намерены повысить оплату труда своим сотрудникам в 2023 году, из них 35% собираются повысить фиксированную часть заработной платы (оклад). Такие данные следуют из результатов опроса, проведенного компанией онлайн-рекрутинга hh.ru. Текст имеется в распоряжении «Известий».

Как рассказала главный эксперт по рынку труда, руководитель направления клиентской эффективности hh.ru Наталья Данина, чаще остальных повысить зарплату планируют работодатели из сфер IT (64%), строительства и недвижимости (63%), non-food FMCG (61%) и розничной торговли (58%).

По ее словам, увеличение заработной платы именно в этих отраслях связано с тем, что в этих сферах наблюдается повышенный спрос на опытных и квалифицированных работников.

«Развитие цифровой экономики, строительство новых объектов, увеличение объемов производства и продажи товаров приводят к увеличению работы в данных отраслях. Для того чтобы привлечь и удержать работников, работодатели готовы предложить более высокую зарплату», — объяснила Данина.

Также, по ее словам, в текущем году ожидается рост спроса на производственных линейных сотрудников (50%), работников, связанных с продажами и аккаунтингом (44%) и специалистов из IT.

Данина уточнила, что с начала 2023 года на российском рынке труда значительно выросли зарплаты по целому ряду специальностей.

«Одной из профессий, где наблюдается значительное увеличение заработной платы, стала отрасль науки и образования. В июне средняя зарплата в этом сегменте составила 53 403 рубля. Это на 50% выше, чем было в начале года. C развитием технологий и научных открытий возрастает потребность в квалифицированных специалистах. Это может привести к увеличению спроса на такие профессии и, соответственно, повышению зарплат», — сообщила Данина.

Рост заработной платы также зафиксирован в вакансиях для работников из сферы искусства и развлечений (+49% с начала года), спортивных клубов и салонов красоты (+43% с начала года). Средняя зарплата в июне для персонала из этих ниш оставляла 67 тыс. рублей.

Кроме того, кто словам Даниной, значительный рост зарплат в июне был зафиксирован у сотрудников из маркетинга. В июне средняя зарплата таких специалистов составила 65 546 рублей, что на 43% выше, чем в январе 2023 года.

«В сфере безопасности, напротив, был зафиксирован максимальный отрицательный прирост предлагаемых зарплат (–25% с начала года). Также снижение коснулось сегментов высшего менеджмента (–5%), недвижимости (–3%) и юриспруденции (–2%)», — заключила эксперт.

4 апреля стало известно из результатов опроса, что в России о смене сферы деятельности задумывается 21% профессионалов. 46% опрошенных собираются строить карьеру традиционным образом, развиваясь вертикально, 25% отметили, что желают развиваться в рамках своей профессии горизонтально, о желании сменить карьеру заявил 21% участников опроса, 8% отметили, что планируют работать на себя.