Российская ПВО уничтожила четыре БПЛА над Белгородской и Брянской областями
Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили три украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА) над Белгородской областью и один — над Брянской. Об этом 11 апреля сообщает Минобороны России.
Отмечается, что попытки Вооруженных сил Украины (ВСУ) совершить террористические атаки c применением дронов самолетного типа были пресечены с 14:30 до 15:00.
«Дежурными средствами ПВО три украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Белгородской области и один — над территорией Брянской области», — говорится в сообщении военного ведомства.
До этого средства ПВО уничтожили два украинских беспилотника над Белгородской областью около 13:40, а в 09:00 был сбит один дрон ВСУ над Брянской областью.
Кроме того, российские ПВО за ночь уничтожили и перехватили 12 беспилотников над несколькими регионами страны. Так, два БПЛА были сбиты над Мордовией, над территорией Курской области перехватили три дрона, над Тамбовской — три, Белгородской — два, по одному — над Брянской и Липецкой областями.
ВСУ пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято вследствие обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.