Средства ПВО уничтожили два украинских беспилотника над Белгородской областью
Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили два украинских беспилотника над Белгородской областью, сообщило 11 апреля Минобороны РФ.
Атака с применением БПЛА самолетного типа была пресечена около 13:40 мск, добавили в оборонном ведомстве.
«Дежурными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Белгородской области», — сказано в сообщении.
Ранее в этот день средства ПВО уничтожили украинский беспилотник Брянской областью. Атака была пресечена около 09:00 мск.
Кроме того, российские ПВО за ночь уничтожили и перехватили 12 беспилотников над несколькими регионами страны. Так, два БПЛА были сбиты над Мордовией, над территорией Курской области перехватили три дрона, Тамбовской — три, Белгородской — два, по одному над Брянской и Липецкой областями.
ВСУ пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято вследствие обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.