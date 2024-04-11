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Над Брянской областью уничтожен украинский дрон

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Фото: РИА Новости
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Украинский беспилотник уничтожен над Брянской областью, сообщило 11 апреля Минобороны РФ.

Атака с применением БПЛА самолетного типа пресечена около 09:00 мск.

«Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Брянской области», — сказано в сообщении военного ведомства.

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Ранее в этот день Минобороны РФ сообщило, что российские ПВО за ночь уничтожили и перехватили 12 беспилотников над несколькими регионами страны. Так, два БПЛА были сбиты над Мордовией, над территорией Курской области перехвачено три дрона, Тамбовской — три, Белгородской — два, по одному над Брянской и Липецкой областями.

ВСУ пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято вследствие обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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