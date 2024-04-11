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Силы ПВО ликвидировали 12 дронов ВСУ над регионами РФ

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Фото: РИА Новости
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Российскими силами противовоздушной обороны (ПВО) за ночь было уничтожено и перехвачено 12 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) над регионами страны. Об этом 11 апреля сообщили в Минобороны РФ.

В Министерстве уточнили, что над территориями Курской области было перехвачено три БПЛА, Тамбовской — три, Белгородской — два, Брянской — один, Липецкой — один, над республикой Мордовия — два беспилотника.

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Ранее, 10 апреля, сообщалось об уничтожении пяти БПЛА над Брянской областью.

9 апреля Минобороны РФ сообщило, что силы ПВО уничтожили две пары беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) над Белгородской областью. Попытка была пресечена примерно в 15:30 мск. В 16:00 мск ведомство сообщило, что средства ПВО сбили над регионом еще два беспилотника ВСУ.

ВСУ пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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