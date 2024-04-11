Два беспилотника сбили в небе над Мордовией
Средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили два беспилотных летательных аппарата (БПЛА) в небе над Мордовией. Об этом 11 апреля сообщил глава региона Артем Здунов.
«Минувшей ночью над территорией Мордовии пресечена попытка совершения атаки c применением БПЛА самолетного типа», — написал он в своем Telegram-канале, указав, что по оперативной информации пострадавших нет.
На месте происшествия работают экстренные службы.
Ранее в этот день Минобороны РФ сообщило, что российскими ПВО за ночь было уничтожено и перехвачено 12 беспилотников над регионами страны. Так, помимо двух БПЛА над Мордовией, над территориями Курской области было перехвачено три дрона, Тамбовской — три, Белгородской — два, по одному над Брянской и Липецкой областями.
До этого, 10 апреля, сообщалось об уничтожении пяти БПЛА над Брянской областью.
ВСУ пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято вследствие обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.
Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».