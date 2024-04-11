Производитель «Кубань-Вино» перешел в госсобственность

Компания «Кубань-Вино» перешла в собственность государства, пишет 11 апреля РБК со ссылкой на данные Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ).

Отмечается, что в госсобственность также перешли виноградарское предприятие — агрофирма «Южная», производитель вина ««Центр пищевой индустрии — Ариант» и агрофирма «Ариант», специализирующаяся на разведении свиней.

Смена собственника произошла накануне, 10 апреля, при этом состав топ-менеджмента компаний не изменился. Владельцем всех четырех юрлиц была группа компаний «Ариант», однако после иска Генеральной прокуратуры активы перешли Российской Федерации. Соответствующее судебное решение было вынесено 5 апреля.

В компании «Кубань-Вино» прокомментировали информацию о переходе в государственную собственность. Там подчеркнули, что в настоящее время идут юридические процессы, которые они не могут комментировать.

«Единственное, что мы можем сказать, что все наши компании продолжают работать, все сотрудники на местах, выпуск продукции и ее доставка в магазины идет согласно планам», — добавили в пресс-службе компании.

Арбитражный суд Челябинской области 5 апреля удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ о взыскании с экс-владельцев промышленной группы Челябинского электрометаллургического комбината (ЧЭМК) 105 млрд рублей, присвоенные ЧЭМК как неосновательное обогащение. Также суд постановил изъять в пользу России винодельческие активы группы компаний «Ариант» и литейно-механического завода.

До этого, 26 февраля, Арбитражный суд Свердловской области удовлетворил иск Генпрокуратуры России о передаче в собственность РФ акций заводов промышленной группы ЧЭМК, основателями которой являются Юрий Антипов и его супруга Людмила Антипова.

Генпрокуратура добивалась истребовать в пользу РФ имущество в виде более 53 млн, 643 млн и 65 млн обыкновенных акций АО «Серовский завод ферросплавов», АО «Челябинский электрометаллургический комбинат» и АО «Кузнецкие ферросплавы» соответственно, а также свыше 1 млн привилегированных акций у последнего акционерного общества из владения АО «Компания эталон». Тогда же источник «Известий» сообщил, что Антипов стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве.