Суд удовлетворил иск ГП о взыскании 105 млрд рублей с владельцев ЧЭМК

Арбитражный суд Челябинской области удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ о взыскании с экс-владельцев промышленной группы Челябинского электрометаллургического комбината (ЧЭМК) 105 млрд рублей, присвоенные ЧЭМК как неосновательное обогащение. Об этом 5 апреля представитель ведомства по окончании заседания суда.

Также суд постановил изъять в пользу России винодельческие активы группы компаний «Ариант» и литейно-механического завода.

«Решение суда обращено к немедленному исполнению», — цитирует представителя прокуратуры «Интерфакс».

До этого, 26 февраля, Арбитражный суд Свердловской области удовлетворил иск Генпрокуратуры России о передаче в собственность РФ акций заводов промышленной группы ЧЭМК, основателями которой являются Юрий Антипов и его супруга Людмила Антипова.

Генпрокуратура добивалась истребовать в пользу РФ имущество в виде более 53 млн, 643 млн и 65 млн обыкновенных акций АО «Серовский завод ферросплавов», АО «Челябинский электрометаллургический комбинат» и АО «Кузнецкие ферросплавы» соответственно, а также свыше 1 млн привилегированных акций у последнего акционерного общества из владения АО «Компания эталон». Тогда же источник «Известий» сообщил, что Антипов стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве.

После, 5 марта, сообщалось, что основатели ЧЭМК Антипов и Антонова подали апелляционную жалобу на решение суда о передаче государству акций группы заводов. Кроме того, в суд были направлены ходатайства от входящих в группу ЧЭМК компаний АО «Серовский завод ферросплавов» и АО «Кузнецкие ферросплавы» об отмене обеспечительных мер.

До этого, 16 февраля, президент РФ Владимир Путин, находясь с визитом в регионе, предложил закрыть часть вредного производства ЧЭМК для улучшения экологической обстановки и вынести его за черту города. О проблемах с вредным производством Путину рассказал губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Он отметил, что ЧЭМК должен был снизить вредные выбросы, однако этого сделано не было. В связи с чем предписание выполнить обязательства собственникам завода выдала уже прокуратура. Тогда же Путин указал на то, что всё имущество предприятия должно поступить в собственность государства.

Челябинский электрометаллургический комбинат — один из крупнейших производителей ферросплавов в России, на который приходится порядка 80% рынка.