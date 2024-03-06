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Владельцы ЧЭМК Антиповы оспорили передачу заводов государству

Юрий и Людмила Антиповы оспорили передачу государству заводов группы ЧЭМК
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Фото: TASS/URA.RU/Вадим Ахметов
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Основатели Челябинского электрометаллургического комбината (ЧЭМК) Юрий Антипов и его супруга Людмила Антипова подали апелляционную жалобу на решение суда о передаче государству акций группы заводов. Об этом свидетельствуют данные картотеки арбитражного суда Свердловской области.

Антиповы подали апелляционную жалобу 5 марта. Подробностей заявления не приводится.

В пресс-службе суда уточнили в разговоре с «РИА Новости», что апелляция будет рассмотрена в Перми в 17-м арбитражном апелляционном суде.

Кроме того, в суд были направлены ходатайства от входящих в группу ЧЭМК компаний АО «Серовский завод ферросплавов» и АО «Кузнецкие ферросплавы» об отмене обеспечительных мер.

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Ранее, 26 февраля, Арбитражный суд Свердловской области удовлетворил иск Генпрокуратуры России о передаче в собственность РФ акций заводов промышленной группы ЧЭМК. Генпрокуратура добивалась истребовать в пользу РФ имущество в виде более 53 млн, 643 млн и 65 млн обыкновенных акций АО «Серовский завод ферросплавов», АО «Челябинский электрометаллургический комбинат» и АО «Кузнецкие ферросплавы» соответственно, а также свыше 1 млн привилегированных акций у последнего акционерного общества из владения АО «Компания эталон».

Тогда же источник «Известий» сообщил, что Антипов стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве.

До этого, 16 февраля, президент РФ Владимир Путин, находясь с визитом в регионе, предложил закрыть часть вредного производства ЧЭМК для улучшения экологической обстановки и вынести его за черту города. О проблемах с вредным производством Путину рассказал губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Он отметил, что ЧЭМК должен был снизить вредные выбросы, однако этого сделано не было. В связи с чем предписание выполнить обязательства собственникам завода выдала уже прокуратура. Тогда же Путин указал на то, что всё имущество предприятия должно поступить в собственность государства.

Челябинский электрометаллургический комбинат — один из крупнейших производителей ферросплавов в России, на который приходится порядка 80% рынка.

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