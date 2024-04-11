Словакия сохранит запрет на импорт 14 позиций продовольствия с Украины

Словакия сохранит запрет на импорт 14 позиций украинской сельхозпродукции, при этом запрет на транзит агропродукции не будет введен. Об этом заявил 11 апреля премьер-министр страны Роберт Фицо после встречи с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем, сообщила на своем сайте газета Pravda.

«Словакия гарантирует коридоры для вывоза украинской агропродукции через территорию Словакии по направлению в страны, которым нужны сельскохозяйственные товары с Украины. С другой стороны, я по-дружески объяснил господину премьеру, насколько нам важно защищать интересы словацких аграриев», — сказал он.

Фицо добавил, что в ходе встречи достигнута договоренность об усилиях для поиска взаимовыгодного решения.

В конце ноября 2023 года правительство Словакии на неопределенный срок продлило, а также расширило запрет на импорт сельскохозяйственной продукции с Украины. Ввозить в страну нельзя, в частности, пшеницу, кукурузу, рапс, семена подсолнечника, мед, соевые бобы, ячмень, муку, солод, свекольный и тростниковый сахар, отруби.

По словам министра сельского хозяйства Словакии Рихарда Такача, импорт украинского зерна нанес словацким фермерам убытки в размере около €110 млн. Он назвал эмбарго оправданным.

В мае прошлого года Еврокомиссия (ЕК) запретила экспортировать украинское зерно в пять стран Восточной Европы. Причинами стали затоваривание украинской продукцией рынков стран Восточной Европы и предпосылки к разорению местных фермеров. 15 сентября ЕК сняла ограничения на ввоз четырех видов сельхозпродукции с Украины, действующие с мая.

В одностороннем порядке продлить запрет на импорт решили Польша, Словакия и Венгрия.

После этого Украина подала иск в ВТО против стран, запретивших импорт сельхозпродукции страны. По словам главы украинского министерства экономики Юлии Свириденко, было принципиально важно показать, что государства не имеют права в одностороннем порядке запрещать ввоз зерна.