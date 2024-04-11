Экс-депутат рады не исключил рост числа желающих покинуть Украину из-за мобилизации

Принятый закон об ужесточении мобилизации на Украине абсолютно демотивирующий, власти не оставили людям выбора. Об этом «Известиям» 11 апреля заявил бывший народный депутат Украины, член международного общественного движения «Другая Украина» Спиридон Килинкаров.

«Этот закон демотивирующий абсолютно, причем для тех, кто хочет служить, и тех, кто не хочет. Те, кто служит сейчас в Вооруженных силах Украины, с нетерпением ждали, что в этом законе будут прописаны вопросы ротации и демобилизации. Нет ни того, ни другого, то есть открыто депутаты сказали военнослужащим, что вы должны на фронте либо сгнить в окопах, либо погибнуть. Никаких других шансов мы вам не оставляем», — подчеркнул Килинкаров.

Он добавил, что на этом фоне может увеличиться количество желающих выехать из страны, так как большая часть населения не хочет идти на фронт. Однако, по словам экс-народного депутата, людей продолжат ловить на улицах и загонять в военкоматы.

Политолог Алексей Кочетков также предположил в беседе с «Известиями», что принятый закон о мобилизации мог бы вызвать отток определенной категории граждан, если бы граница была открыта.

Ранее в этот день стало известно, что Верховная рада Украины приняла ужесточающий мобилизацию закон. За него проголосовали 283 депутата из 351. Нововведение предполагает ужесточение порядка проведения мобилизационных мероприятий, в том числе наказаний за уклонение и уточнение категорий лиц, подлежащих мобилизации. Закон при этом не предусматривает положений о демобилизации.

2 апреля президент Украины Владимир Зеленский также подписал ряд законов, касающихся мобилизации. В частности, он отменил статус ограниченно пригодного к военной службе и снизил возраст мобилизации с 27 до 25 лет. Однако тогда же издание «Украинская правда» сообщало, что лишь 8% украинцев готовы вступить в ВСУ для участия в боевых действиях.

Военное положение на Украине действует с февраля 2022 года. Тогда же Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Позже Верховная рада неоднократно продлевала его действие. Большинству мужчин в возрасте от 18 до 60 лет запрещается покидать страну.