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В Кремле назвали бессмысленными переговоры по Украине без России

Песков: Россия открыта для переговоров по Украине
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Фото: ТАСС/БелТА/Сергей Холодилин
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Переговоры по украинскому конфликту без участия Россия бессмысленны, Москва открыта к взаимодействию по этому вопросу. Об этом 11 апреля заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя предстоящий саммит по так называемой украинской формуле мира в Швейцарии.

«Сначала надо понять о чем идет речь, о какой формуле мира. Мы неоднократно говорили, что переговорный процесс без России бессмыслен и является переговорным процессом впустую. Президент [РФ Владимир] Путин подчеркивал, что мы сохраняем открытость для переговорного процесса», — сказал он во время брифинга.

Кроме того, пресс-секретарь подчеркнул, что переговоры являются предпочтительным вариантом для решения задач по Украине. Однако при условии, что Киев запретил любые переговоры с Москвой, в России не видят перспектив обсуждения украинского конфликта.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности обсудить «мирный план» с Россией при условии его утверждения на предстоящей конференции в Швейцарии. Он уточнил, что данный документ будет передан Москве через посредников. При этом, по словам украинского лидера, на саммите в Швейцарии Россия «не нужна».

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Также в среду глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис, рассуждая о возможном участии России, заявил, что на первой мирной конференции без участия РФ возможно договориться, когда и как привлечь Москву к процессу урегулирования конфликта. По словам главы внешнеполитического ведомства Швейцарии, необязательно, чтобы представители российской стороны были на конференции в первый день. Он также сообщил, что Белоруссия вряд ли будет участвовать в саммите.

При этом 10 апреля Песков призвал при переговорах по Украине учитывать сложившиеся геополитические реалии. Так, он подчеркнул, что Россия приняла в состав страны четыре новых региона.

Последний раунд переговоров между Россией и Украиной состоялся 29 марта 2022 года в Стамбуле. Они длились около трех часов. Позже Киев официально отказался от контактов с Москвой. 4 октября 2022 года украинский президент ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны страны о невозможности проведения переговоров с президентом Владимиром Путиным.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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