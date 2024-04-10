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Зеленский допустил обсуждение мирного плана с Москвой

Bild: Зеленский готов обсудить мир с Россией после утверждения плана на саммите
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Фото: Global Look Press/James McGill
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Президент Украины Владимир Зеленский впервые заявил о готовности обсудить «мирный план» с Россией при условии его утверждения на предстоящей конференции в Швейцарии. Об этом он заявил 10 апреля в интервью немецкому изданию Bild.

«Мы приготовим план, и, я думаю, первые пункты будут готовы уже к первому саммиту со всеми деталями о том, что нужно сделать. <...> И после этого мы разработаем этот план до конца, и тогда какие-то посредники, представители континентов, конечно, покажут этот план представителям России. Но только после того как у нас будет общее мнение — стран, которые действительно хотят мира, а не просто говорят», — сказал он в интервью.

При этом Зеленский напомнил о своей позиции касаемо присутствия российских представителей на конференции. По его мнению, РФ «не нужна» этому мирному саммиту.

В июне этого года недалеко от города Люцерн в Швейцарии состоится мирная конференция по Украине.

Ранее глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис, рассуждая о возможном участии России, заявил, что на первой мирной конференции без участия РФ возможно договориться, когда и как привлечь Москву к процессу урегулирования конфликта. По словам главы внешнеполитического ведомства Швейцарии, необязательно, чтобы представители российской стороны были на конференции в первый день. Он также сообщил, что Белоруссия вряд ли будет участвовать в саммите.

Ранее в этот же день газета Le Temps сообщила, что МИД Швейцарии не исключает использование мирного плана, который был разработан в 2022 году под эгидой Турции, в целях достижения компромисса на конференции. Этот план предполагал закрепление России на линиях фронта на востоке Украины и в Крыму. В проекте фигурировала также «частичная демилитаризация» Украины.

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28 марта глава МИД Украины Дмитрий Кулеба допустил обсуждение «формулы мира» с Россией на саммите. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков напомнил, что эта идея противоречит запрету президента Владимира Зеленского вести переговоры с Россией, а представитель МИД РФ Мария Захарова указала, что Москва не будет участвовать в этой конференции.

Последний раунд переговоров между Россией и Украиной состоялся 29 марта 2022 года в Стамбуле. Они длились около трех часов. Позже Киев официально отказался от контактов с Москвой. 4 октября 2022 года украинский лидер ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны страны о невозможности проведения переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины.

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