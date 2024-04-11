Дочь возможного пособника напавших на «Крокус» отметила его отсутствие в РФ

Приемная дочь одного из предполагаемых пособников напавших на «Крокус Сити Холл» террористов, заявила, что ее отец якобы находится в Польше. Об этом она рассказала 11 апреля в беседе с RT.

Девушка сказала журналистам, что последний раз она созванивалась с приемным отцом пару недель назад, после чего бросила трубку. Позже она пояснила, что накануне ее мать говорила с ним и тот якобы находился в Польше, где ремонтирует автомобили.

По данным девушки, мужчина был в России очень давно — «может, зимой». После событий в «Крокус Сити Холле» на связь приемный отец не выходил, заключила она.

Предполагаемый пособник террористов был женат с 2005 по 2011 год, после развода судился с бывшей женой из-за неоплаченных коммунальных услуг.

Накануне, 10 апреля, в городе Чехове в Подмосковье искали подозреваемого, который сбежал от силовиков. Предварительно, речь шла о Сергее С. 1976 года рождения. В тот же день глава городского округа Чехов Михаил Собакин рассказал, что держит ситуацию со сбежавшим от силовиков мужчиной, которого подозревают в пособничестве террористам, на личном контроле.

Теракт произошел 22 марта. В здание ворвались террористы в камуфляже, они устроили стрельбу и подожгли концертный зал. ГУ МЧС России по Московской области 30 марта сообщило, что в результате атаки погибли 144 человека. По словам уполномоченного по правам ребенка Марии Львовой-Беловой, погибли шестеро детей. Число пострадавших достигло 551.

Возбуждено уголовное дело по ст. 205 УК РФ («Террористический акт»). В ФСБ России сообщили, что после совершения теракта нападавшие собирались пересечь границу РФ с Украиной, у них были контакты на украинской стороне. 5 апреля суд отправил под арест 11-го участника подготовки теракта.