Глава подмосковного Чехова прокомментировал поиски пособника террористов

Глава городского округа Чехов в Московской области Михаил Собакин 10 апреля сообщил, что держит ситуацию со сбежавшим от силовиков мужчиной, которого подозревают в пособничестве террористам, на личном контроле.

«Работают органы МВД и ФСБ. Для сотрудников спецслужб и правоохранительных органов введен сигнал «Сирена». Держу ситуацию на личном контроле. Буду информировать об оперативных мероприятиях», — написал он в сообщении, опубликованном на официальной странице в социальной сети «ВКонтакте».

Ранее в тот же день сообщалось, что в городе Чехов в Подмосковье ищут подозреваемого, который сбежал от силовиков. Предварительно, речь идет о Сергее С. 1976 года рождения. Он может быть вооружен. В городе был введен план «Сирена», в поисках мужчины задействованы все подразделения. Подробности случившегося выясняются.