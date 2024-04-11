Финский президент призвал НАТО быть менее «воинственным» в риторике о России

Недавно вступивший в должность президент Финляндии Александер Стубб призвал Европу отказаться от воинственных слов в адрес России и сконцентрироваться на совершенствовании своего военного потенциала. Об этом он сказал 10 апреля в интервью британской газете Financial Times.

По его мнению, воинственная риторика отвлекает европейские государства от того, на чем им нужно сосредоточиться. Речь идет о помощи Украине и подготовке вооруженных сил к возможному конфликту.

«Меня несколько беспокоят эти довольно воинственные разговоры о том, что Москва собирается протестировать статью 5 [пункт о коллективной обороне НАТО] и что Европа будет следующей на очереди. Я думаю, что нам следует подготовиться к этому, но я думаю, что это крайне маловероятно», — сказал финский лидер.

Он призвал европейские страны «стать более финскими» и отметил, что нападения России на НАТО не стоит ждать раньше 2030 года. При этом Стубб призвал «готовиться к худшему, чтобы его избежать».

Ранее, 8 апреля, командующий объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Кристофер Каволи заявил, что страны — члены НАТО не хотят войны с Россией. Он добавил, что главная цель альянса — оборонительная.

При этом 1 апреля глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов указал, что отношения РФ и Североатлантического альянса можно охарактеризовать как «более чем холодная война». Он добавил, что в нынешней политической ситуации милитаристская риторика блока по отношению к России вновь преобладает.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан 29 марта отметил, что Россия никогда не будет угрожать странам НАТО нападением. При этом он заявил, что РФ никогда не согласится на вступление Украины в альянс, так как это будет означать приближение к российским границам. Орбан также высказал предложение о создании «безопасной буферной зоны».

Днем ранее, 28 марта, президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия не собирается воевать с НАТО. Он обратил внимание на то, что Россия никогда не двигалась к границам стран блока, однако альянс подошел к российским границам вплотную.