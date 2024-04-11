Ким Чен Ын пригрозил уничтожить противников в случае военного конфликта

Лидер КНДР Ким Чен Ын зaявил, что вооруженные силы народной республики уничтожат противников, если те выберут сценарий конфронтации. Об этом 10 апреля сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

«Склaдывается сложная международная ситуация, кoтoрая серьезнo усугубляется из-за роста насилия и вооруженных конфликтов, а также нестабильная и неопределенная милитаристская обстановка вокруг КНДР», — указал Ким Чен Ын.

Он добавил, что страна обязана проводить подготовку к военным действиям. Все работы нужно реализовывать ответственно, так как КНДР «обязана выиграть войну». Ким Чен Ын сообщил, что Северная Корея не хочет войны, однако не намерена ее избегать.

Ранее, 3 апреля, КНДР заявила об успешном испытании новой сверхзвуковой баллистической ракеты. Помимо заявления об успешном испытании, ЦТАК подтвердило информацию о том, что все ракеты Пхеньяна ― твердотопливные, то есть ядерные. За день до этого агентство Yonhap сообщило, что КНДР запустила баллистическую ракету в Японское море.

18 марта КНДР совершила тестовый запуск двух баллистических ракет в сторону Японского моря. Обе ракеты упали за пределами экономической зоны Японии, однако их пуск был совершен в момент визита Блинкена в Южную Корею. Он посещал военные учения Freedom Shield, организованные страной совместно с США.

В тот же день правительство Японии высказало возмущение действиями КНДР. Об этом заявил премьер-министр Японии Фумио Кисида на заседании бюджетного комитета верхней палаты парламента. Он подчеркнул, что Япония жестко осуждает сегодняшние пуски ракет, и отметил, что они являются нарушением соответствующих резолюций СБ ООН.

С 4 по 14 марта Вооруженные силы Республики Корея и США проводили совместные учения Freedom Shield, в ходе которых соединенные войска были сосредоточены на многодоменных операциях с использованием наземных, морских, воздушных, кибернетических и космических средств и на противодействии ядерным операциям. В учениях в качестве наблюдателей приняли участие представители 12 стран — членов командования ООН.