Реклама
Прямой эфир
Общество
ФСБ задержала подозреваемого в организации крупного канала сбыта наркотиков
Недвижимость
За последние полгода аренда жилья в Москве упала на 10%
Происшествия
Уровень воды в реке Тобол в Кургане прирос на 8 см за ночь
Мир
Самый северный регион Норвегии попросил ЕК о 26-часовом дне
Происшествия
Уровень воды в реке Тобол у села Звериноголовское превысил 10 м
Мир
На Украине сообщили о взрывах в городе Ровно и Львовской области
Общество
Борт МЧС России доставил водоналивные дамбы в Тюменскую область
Мир
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Ивано-Франковской области
Мир
Загрязненность Сены может помешать проведению Олимпийских игр в Париже
Мир
Украинские СМИ сообщили взрывах в Киевской области
Мир
Посол Антонов призвал США отказаться от безответственных заявлений
Мир
Ким Чен Ын пригрозил уничтожить противников в случае военного конфликта
Общество
В Хабаровске возбудили дело из-за валютных операций на более чем 51 млн рублей
Происшествия
Режим КТО объявлен на части территории Нальчика и Черекского района КБР
Мир
По меньшей мере 13 человек погибли в результате ДТП на юго-западе Пакистана
Происшествия
Уровень воды реки Урал в Оренбурге за ночь поднялся на 32 см

Ким Чен Ын пригрозил уничтожить противников в случае военного конфликта

Ким Чен Ын: Северная Корея уничтожит противника в случае военного конфликта
0
Фото: Global Look Press/Mikhail Metzel/Kremlin Pool
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Лидер КНДР Ким Чен Ын зaявил, что вооруженные силы народной республики уничтожат противников, если те выберут сценарий конфронтации. Об этом 10 апреля сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

«Склaдывается сложная международная ситуация, кoтoрая серьезнo усугубляется из-за роста насилия и вооруженных конфликтов, а также нестабильная и неопределенная милитаристская обстановка вокруг КНДР», — указал Ким Чен Ын.

Он добавил, что страна обязана проводить подготовку к военным действиям. Все работы нужно реализовывать ответственно, так как КНДР «обязана выиграть войну». Ким Чен Ын сообщил, что Северная Корея не хочет войны, однако не намерена ее избегать.

Мерительная рубашка: США пытаются взять под контроль санкции против КНДР
Позволит ли вето России на работу группы Совбеза ООН смягчить рестрикции против Пхеньяна

Ранее, 3 апреля, КНДР заявила об успешном испытании новой сверхзвуковой баллистической ракеты. Помимо заявления об успешном испытании, ЦТАК подтвердило информацию о том, что все ракеты Пхеньяна ― твердотопливные, то есть ядерные. За день до этого агентство Yonhap сообщило, что КНДР запустила баллистическую ракету в Японское море.

18 марта КНДР совершила тестовый запуск двух баллистических ракет в сторону Японского моря. Обе ракеты упали за пределами экономической зоны Японии, однако их пуск был совершен в момент визита Блинкена в Южную Корею. Он посещал военные учения Freedom Shield, организованные страной совместно с США.

В тот же день правительство Японии высказало возмущение действиями КНДР. Об этом заявил премьер-министр Японии Фумио Кисида на заседании бюджетного комитета верхней палаты парламента. Он подчеркнул, что Япония жестко осуждает сегодняшние пуски ракет, и отметил, что они являются нарушением соответствующих резолюций СБ ООН.

С 4 по 14 марта Вооруженные силы Республики Корея и США проводили совместные учения Freedom Shield, в ходе которых соединенные войска были сосредоточены на многодоменных операциях с использованием наземных, морских, воздушных, кибернетических и космических средств и на противодействии ядерным операциям. В учениях в качестве наблюдателей приняли участие представители 12 стран — членов командования ООН.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024