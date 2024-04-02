СМИ сообщили о запуске КНДР баллистической ракеты в Японское море

КНДР запустила, предположительно, баллистическую ракету в Японское море. Об этом во вторник, 2 апреля, сообщает агентство Yonhap.

В материале агентство сослалось на южнокорейских военных, отследивших запуск. Министерство обороны Японии также сообщило о пуске ракеты со стороны КНДР.

Объединенный комитет начальников штабов ВС Южной Кореи уже заявил о проведении анализа дальности полета ракеты.

Других подробностей пока нет.

Ранее, 18 марта, КНДР совершили тестовый запуск двух баллистических ракет в сторону Японского моря. Обе ракеты упали за пределами экономической зоны Японии, однако их пуск был совершен в момент визита Блинкена в Южную Корею. Он посещал военные учения Freedom Shield, организованные страной совместно с США.

В тот же день правительство Японии высказало возмущение действиями КНДР. Об этом заявил премьер-министр Японии Фумио Кисида на заседании бюджетного комитета верхней палаты парламента. Он подчеркнул, что Япония жестко осуждает сегодняшние пуски ракет и подчеркнул, что они являются нарушением соответствующих резолюций СБ ООН.

С 4 по 14 марта Вооруженные силы Республики Корея и США проводили совместные учения Freedom Shield, в ходе которых соединенные войска были сосредоточены на многодоменных операциях с использованием наземных, морских, воздушных, кибернетических и космических средств и на противодействии ядерным операциям. В учениях в качестве наблюдателей приняли участие представители 12 стран — членов командования ООН.