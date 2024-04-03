КНДР заявила об успешном испытании новой сверхзвуковой баллистической ракеты
Северная Корея 2 апреля совершила успешный пуск новой сверхзвуковой баллистической ракеты средней дальности, сообщает 3 апреля южнокорейское агентство Yonhap.
«Северная Корея заявила, что во вторник успешно провела испытания новой гиперзвуковой баллистической ракеты средней дальности «Хвасон-16», ― приводит оно заявление Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК).
Помимо заявления об успешном испытании, ЦТАК подтвердило информацию о том, что все ракеты Пхеньяна ― твердотопливные, то есть ядерные.
Утром 2 апреля Yonhap сообщило, что КНДР запустила баллистическую ракету в Японское море.
Ранее, 18 марта, КНДР совершила тестовый запуск двух баллистических ракет в сторону Японского моря. Обе ракеты упали за пределами экономической зоны Японии, однако их пуск был совершен в момент визита Блинкена в Южную Корею. Он посещал военные учения Freedom Shield, организованные страной совместно с США.
В тот же день правительство Японии высказало возмущение действиями КНДР. Об этом заявил премьер-министр Японии Фумио Кисида на заседании бюджетного комитета верхней палаты парламента. Он подчеркнул, что Япония жестко осуждает сегодняшние пуски ракет, и отметил, что они являются нарушением соответствующих резолюций СБ ООН.
С 4 по 14 марта Вооруженные силы Республики Корея и США проводили совместные учения Freedom Shield, в ходе которых соединенные войска были сосредоточены на многодоменных операциях с использованием наземных, морских, воздушных, кибернетических и космических средств и на противодействии ядерным операциям. В учениях в качестве наблюдателей приняли участие представители 12 стран — членов командования ООН.