Российская шахматистка Лагно одержала первую победу на турнире претенденток

Российская шахматистка Екатерина Лагно 10 апреля одержала первую победу на турнире претенденток на матч за звание чемпионки мира по шахматам.

Лагно в шестом туре черными фигурами одержала победу над представительницей Индии Рамешбабу Вайшали, которая прекратила борьбу после 29-го хода.

На счету Лагно 3,5 очка. В заключительном туре первого круга россиянка сыграет с болгарской шахматисткой Нургюл Салимовой.

Турнир претенденток проходит в Торонто и продлится до 22 апреля. Его победительница сыграет матч за звание чемпионки мира с действующей обладательницей титула китаянкой Цзюй Вэньцзюнь.

Ранее в этот же день российский гроссмейстер Ян Непомнящий провел партию шестого тура турнира претендентов – 2024, в которой белыми фигурами сыграл вничью с американским шахматистом Фабиано Каруаной.

9 апреля Лагно сыграла вничью пятую партию подряд на чемпионате претенденток в Торонто. Ее оппоненткой была Лэй Тинцзе (Китай).