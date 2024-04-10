Шахматистка Лагно сыграла вничью в пятый раз подряд на турнире претенденток

Российская шахматичестка Екатерина Лагно сыграла вничью пятую партию подряд на чемпионате претенденток в Торонто.

В рамках пятого тура соревнований ее оппоненткой была Лэй Тинзе (Китай). Партия завершилась на 45-м ходу ничьей.

Спустя пять туров в активе у Екатерин есть 2,5 балла. В следующем туре россиянка встретится с индийкой Рамешбабу Вайшали, партия пройдет 10 апреля.

Финальная игра пройдет в конце апреля, а его победительница сыграет партию с нынешней обладательницей титула китаянкой Цзюй Вэньцзюнь.

Ранее в этот день стало известно о том, что российский гроссмейстер Ян Непомнящий также сыграл пятый тур вничью. Партия завершилась на 44-м ходу. Таким образом, россиянин набрал 3,5 очка, продолжая лидировать в турнире. В шестом туре Непомнящий встретится с американским шахматистом Фабиано Каруаной, который занимает вторую позицию в турнирной таблице.

23 ноября 2023 года стало известно, что российским шахматистам разрешили выступать под флагом Международной шахматной федерации (FIDE) до 2025 года. В организации подчеркнули, что это разрешение распространяется на спортсменов, которые уже выступают в нейтральном статусе.