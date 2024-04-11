Шахматист Непомнящий сыграл вничью на турнире претендентов с Каруаной
Российский гроссмейстер Ян Непомнящий 10 апреля провел партию шестого тура турнира претендентов – 2024, в которой белыми фигурами сыграл вничью с американским шахматистом Фабиано Каруаной.
Шахматисты сделали обязательные по регламенту 40 ходов и на 41-м согласились на ничью. В активе Непомнящего стало 4 очка, он продолжает лидировать в турнире, у Каруаны — 3,5 очка. Следующим соперником для российского гроссмейстера станет представитель США Хикару Накамура.
Турнир претендентов проходит в Торонто и продлится до 22 апреля. Победитель турнира сыграет матч за звание чемпиона мира с действующим обладателем титула китайским шахматистом Дин Лижэнем.
Накануне, 9 апреля, Непомнящий также сыграл пятый тур вничью с представителем Индии Рамешбабу Прагнанандхой. Партия завершилась на 44-м ходу. Россиянин набрал 3,5 очка, продолжая лидировать в турнире.