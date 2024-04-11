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Шахматист Непомнящий сыграл вничью на турнире претендентов с Каруаной

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Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев
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Российский гроссмейстер Ян Непомнящий 10 апреля провел партию шестого тура турнира претендентов – 2024, в которой белыми фигурами сыграл вничью с американским шахматистом Фабиано Каруаной.

Шахматисты сделали обязательные по регламенту 40 ходов и на 41-м согласились на ничью. В активе Непомнящего стало 4 очка, он продолжает лидировать в турнире, у Каруаны — 3,5 очка. Следующим соперником для российского гроссмейстера станет представитель США Хикару Накамура.

Турнир претендентов проходит в Торонто и продлится до 22 апреля. Победитель турнира сыграет матч за звание чемпиона мира с действующим обладателем титула китайским шахматистом Дин Лижэнем.

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Накануне, 9 апреля, Непомнящий также сыграл пятый тур вничью с представителем Индии Рамешбабу Прагнанандхой. Партия завершилась на 44-м ходу. Россиянин набрал 3,5 очка, продолжая лидировать в турнире.

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