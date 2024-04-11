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В США указали на дефицит у Украины эффективных средств ПВО
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Сюжет:

В США указали на дефицит у Украины эффективных средств ПВО

Экс-сотрудник Пентагона Брайен: Украина не сможет защитить свою инфраструктуру
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Фото: Global Look Press/Sebastian Gollnow
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Украина больше не располагает стоящими средствами противовоздушной обороны (ПВО), что приводит к почти полной незащищенности критически важной инфраструктуры страны. Об этом 10 апреля написал бывший помощник заместителя министра обороны США Стивен Брайен в статье для Weapons and Strategy.

«Украина отчаянно нуждается в средствах ПВО. Большинство высококлассных систем, ранее поставленных из США и Европы, либо уничтожены, либо у них закончились ракеты-перехватчики», — говорится в материале.

Брайен отметил, что в подобная ситуация приводит к доминированию России в украинском воздушном пространстве.

По его словам, к июлю Украина должна получить старые истребители F-16. При этом их способность изменить ситуацию в небе находится под вопросом. По мнению Брайена, большинство систем ПВО, поставленных на Украину из США или европейских стран, либо уже уничтожены, либо израсходовали запас ракет.

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Ранее, 9 апреля, глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель сообщил, что на днях провел другой разговор с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой, который «отчаянно просил» семь систем ПВО Patriot. По словам главы евродипломатии, страны Европы суммарно обладают сотней Patriot и при желании могли бы оперативно передать Киеву эти системы.

8 апреля британский аналитик Александр Меркурис отметил, что авиация Вооруженных сил (ВС) России полностью контролирует небо над Украиной.

До этого, 6 апреля, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский признал, что у российских войск есть преимущество в авиации, ракетах и артиллерийских снарядах. По его словам, положение украинской армии стало особенно сложным на артемовском, авдеевском и новопавловском направлениях.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил президент России Владимир Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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