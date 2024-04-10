Главы большей части государств — членов Европейского союза (ЕС) показывают поражающее лицемерие в ходе обсуждений украинского конфликта и антироссийских санкций. Об этом 10 апреля заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто во время своих выступлений перед гражданами страны в городах Биаторбадь и Пакш.

«Лицемерие сегодня, к сожалению, характеризует всю европейскую политику, в особенности военную политику», — констатировал он.

Кроме того, Сийярто отметил, что такая же ситуация складывается в настоящее время и в вопросе энергетического сотрудничества ЕС с Россией.

Помимо этого, он указал, что Венгрия на данный момент является страной НАТО, которая не поставляет свои вооружения на Украину и считает опасными любые рассуждения об отправке западных войск на ее территорию, поскольку Будапешт убежден в непобедимости РФ на поле боя.

Ранее, 8 апреля, венгерский министр по делам ЕС Янош Бока указал, что прошлый год был провальным для Евросоюза по многим показателям, в том числе потому, что Брюссель втягивает объединение в украинский конфликт.

3 апреля премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что стагнация и рецессия экономик стран ЕС являются платой за антироссийскую политику, которую проводят главы европейских государств. Он отметил, что в Европе по итогам 2023 года динамика недалеко ушла от нуля. При этом глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель 4 апреля заявил, что в Брюсселе не надеялись обрушить экономический потенциал России посредством санкций. Также дипломат признал, что Москве удается обходить европейские санкции.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан 15 марта, выступая с речью в Венгерском национальном музее по случаю годовщины национально-освободительной революции 1848–1849 годов, призвал европейские страны противостоять давлению Брюсселя. По его словам, Брюссель — не первая «империя», желающая подчинить себе Венгрию, но Будапешт не потерпит, чтобы руководство Евросоюза разоряло экономику Европы, втягивая ее в военные конфликты.

До этого, 14 февраля, Bloomberg сообщило, что ключевым риском ухудшения прогнозов экспертов стало отставание экономики Германии и всей еврозоны. Отмечалось, что слабая экономика ФРГ потянула на дно страны Восточной Европы. В предыдущем прогнозе агентства также говорилось о том, что дни Германии как промышленной сверхдержавы могут подходить к концу.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.