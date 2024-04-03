Мишустин объяснил стагнацию и рецессию экономик ЕС платой за антироссийскую политику

Стагнация и рецессия экономик стран Евросоюза (ЕС) является платой за антироссийскую политику, которую проводят главы европейских государств. Об этом 3 апреля заявил премьер-министр России Михаил Мишустин, выступая с ежегодным отчетом в Государственной думе.

«В Европе по итогам 2023 года динамика недалеко ушла от нуля. А в Германии зафиксирована даже небольшая рецессия — минус 0,3%. Это реальная цена, которую платят жители государств, вводящих против нас санкции, за амбиции своих политиков», — отметил премьер-министр.

Россия в это же время сконцентрировалась на защите собственных интересов и своем развитии.

«Высокие цифры прошлого года стали результатом реализации решений президента, работы правительства, всех ветвей власти, бизнеса, общественных объединений и граждан по достижению национальных целей, выполнению национальных проектов, госпрограмм и стратегических инициатив. Благодаря чему изменения идут практически в каждой сфере, в каждой отрасли», — резюмировал Мишустин.

Он также добавил, что если в России безработица в концу 2023 года сократилась до 3%, то в Европе этот показатель выше в два раза.

Ранее, 12 марта, Мишустин на стратегической сессии по продлению нацпроектов до 2030 года заявил, что рост валового внутреннего продукта (ВВП) России в январе оценивается в 4,6%. Кроме того, он напомнил об успешной реализации большого числа мер, которые позволили поддержать российскую экономику и быстро адаптировать ее к новым вызовам, а также движению вперед в условиях санкционного давления.

До этого, 29 февраля, президент России Владимир Путин заявил в ходе послания Федеральному собранию, что Россия в ближайшей перспективе войдет в четверку крупнейших экономик мира. Он указал на то, что такое развитие должно прямо конвертироваться в рост доходов семей и в целом граждан страны, а именно в рост доли зарплат в ВВП.