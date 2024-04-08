Прошлый год был провальным для Евросоюза (ЕС) по многим показателям, в том числе потому, что Брюссель втягивает объединение в украинский конфликт. Об этом 8 апреля заявил венгерский министр по делам ЕС Янош Бока.

«2023 год был годом провала в ЕС. Он не смог сыграть конструктивную роль в восстановлении мира и безопасности в Европе. Брюссель находится на стороне войны и делает всё возможное, чтобы втянуть Европу непосредственно в конфликт [на Украине]», — передает его слова издание Hirado.

Кроме того, считает Бока, власти ЕС не смогли защитить собственные границы от нелегальных мигрантов и оказать существенную помощь странам — членам альянса в восстановлении экономики после кризиса.

«Брюссель ничего не сделал для борьбы с коррупцией и конфликтами интересов в институтах ЕС, но использует доступ к своим фондам для оказания грубого политического давления», — отметил Бока.

Он также подчеркнул, что в Брюсселе выбрали поддержку украинских олигархов, а не европейских фермеров. Венгерский министр выразил надежду, что текущий год может стать временем перемен в Евросоюзе, но для этого он должен будет «встать на сторону мира, а не войны». Бока рассчитывает, что во время председательства в ЕС во второй половине года Венгрия сможет внести в это свой вклад.

Ранее, 3 апреля, премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что стагнация и рецессия экономик стран ЕС являются платой за антироссийскую политику, которую проводят главы европейских государств. Он отметил, что в Европе по итогам 2023 года динамика недалеко ушла от нуля. При этом глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель 4 апреля заявил, что в Брюсселе не надеялись обрушить экономический потенциал России посредством санкций. Также дипломат признал, что Москве удается обходить европейские санкции.

Ранее, 14 февраля, Bloomberg сообщило, что ключевым риском ухудшения прогнозов экспертов стало отставание экономики Германии и всей еврозоны. Отмечалось, что слабая экономика ФРГ потянула на дно страны Восточной Европы. В предыдущем прогнозе агентства также говорилось о том, что дни Германии как промышленной сверхдержавы могут подходить к концу.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.