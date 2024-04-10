В Пентагоне сообщили о последствиях задержки в согласовании средств Киеву
Задержки в согласовании средств на помощь Украине повлияют на возможности сил США в Европе. Об этом 10 апреля сообщила министр армии США Кристина Вормут.
«Если законопроект не будет согласован, к концу мая у нас не будет денег, чтобы развернутые в Европе силы продолжали миссии, не будет денег на транспортировку, чтобы передислоцировать их, отправить новые, мы не сможем поддерживать свое участие в учениях в третьем и четвертом кварталах», — заявила Вормут на слушаниях в комитете палаты представителей.
Запрос Белого дома о средствах для Украины предполагает выделение ассигнований на обучение украинцев, а также на расширение присутствия США в Европе.
Ранее, 10 апреля, помощник главы Пентагона по международной безопасности Селеста Уолландер заявила, что в случае одобрения американским конгрессом нового пакета помощи Украине США смогут начать отправку боеприпасов в самое ближайшее время, буквально в течение одной-двух недель.
За день до этого член сената конгресса США, республиканец от штата Алабама Томми Табервилл подсчитал, что траты Вашингтона на Киев составляют около $80 тыс. каждую секунду. Он отметил, что США не могут позволить себе подобный уровень расходов и должны найти более адекватные способы использования средств собственных налогоплательщиков.
11 марта Белый дом опубликовал проект бюджета на 2025 финансовый год. Администрация президента Байдена потребовала, чтобы конгресс одобрил запрос на выделение $61,4 млрд помощи Украине. Итоговая сумма расходов на оборону Штатов в 2025-м должна составить $850 млрд, что на $34 млрд превышает сумму, принятую в бюджете страны на 2024-й.
На следующий день помощник президента США Джейк Салливан заявил, что Вашингтон передаст Киеву новый пакет военной помощи на сумму около $300 млн.
Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил президент России Владимир Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. Однако в последнее время на Западе всё чаще звучат высказывания о необходимости сокращения поддержки Украины.