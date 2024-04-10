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Американский сенатор обвинил Киев в покупке зарубежных вилл за счет помощи США

Сенатор Табервилл: Киев тратит помощь США на недвижимость за рубежом
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Фото: Global Look Press/CNP/AdMedia
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Власти Украины используют финансовую помощь США в целях личного обогащения. Об этом 9 апреля заявил американский сенатор от штата Алабама Томми Табервилл в интервью Newsmax.

«Мы думаем о том, чтобы дать Украине больше денег, которые можно потратить впустую. Эти чиновники лишь покупают зарубежную недвижимость, они не могут купить больше домов, чем они уже купили. У них есть пляжные виллы по всему миру. Давайте начнем думать о нашей стране», — сказал Табервилл.

По его словам, Вашингтон с 2014 года потратил на Киев более $300 млрд. Он отметил, что это вдвое меньше, чем Соединенные Штаты Америки потратили во время Второй мировой войны.

«Американский народ должен проснуться», — заявил сенатор.

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Ранее, 9 апреля, член сената конгресса США республиканец Табервилл заявил, что траты Вашингтона на Киев составляют около $80 тыс. каждую секунду. По его словам, США не могут позволить себе подобный уровень расходов и должны найти более адекватные способы использования средств собственных налогоплательщиков.

В тот же день посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что в странах Запада растет объективная усталость от бремени в виде финансирования Украины и это не является выдумкой российской пропаганды. Он отметил, что рядовые американцы не понимают, почему они должны упорно трудиться и платить налоги, которые затем будут направлены на финансовую и военную накачку далекой восточноевропейской страны.

11 марта Белый дом опубликовал проект бюджета на 2025 финансовый год. Администрация Байдена потребовала, чтобы конгресс одобрил запрос на выделение $61,4 млрд помощи Украине. Итоговая сумма расходов на оборону Штатов в 2025-м должна составить $850 млрд, что на $34 млрд превышает сумму, принятую в бюджете страны на 2024-й.

На следующий день помощник президента США Джейк Салливан заявил, что Вашингтон передаст Киеву новый пакет военной помощи на сумму около $300 млн.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил президент России Владимир Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. Однако в последнее время на Западе всё чаще звучат высказывания о необходимости сокращения поддержки Украины.

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