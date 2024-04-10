Байден заявил о зависимости исхода конфликта на Украине от решения конгресса США
Исход конфликта на Украине зависит от того, одобрит ли конгресс США продолжение перечисления финансовой помощи Киеву. Об этом 10 апреля заявил президент США Джо Байден по итогам переговоров с премьер-министром Японии Фумио Кисидой.
«[Конфликт] на Украине подойдет к концу, когда лидер палаты представителей (cпикер Майк Джонсон. — Ред.) проведет голосование», — отметил он на пресс-конференции. Трансляцию вело издание The Independent на YouTube.
Американский лидер также добавил, что инициатива о продолжении оказания Украине помощи встретила в конгрессе «поддержку подавляющего большинства».
Ранее 10 апреля помощник главы Пентагона по международной безопасности Селеста Уолландер заявила, что в случае одобрения американским конгрессом нового пакета помощи Украине США смогут начать отправку боеприпасов в самое ближайшее время, буквально в течение одной-двух недель.
За день до этого член сената конгресса США, республиканец от штата Алабама Томми Табервилл подсчитал, что траты Вашингтона на Киев составляют около $80 тыс. каждую секунду. Он отметил, что США не могут позволить себе подобный уровень расходов и должны найти более адекватные способы использования средств собственных налогоплательщиков.
11 марта Белый дом опубликовал проект бюджета на 2025 финансовый год. Администрация президента Байдена потребовала, чтобы конгресс одобрил запрос на выделение $61,4 млрд помощи Украине. Итоговая сумма расходов на оборону Штатов в 2025-м должна составить $850 млрд, что на $34 млрд превышает сумму, принятую в бюджете страны на 2024-й.
На следующий день помощник президента США Джейк Салливан заявил, что Вашингтон передаст Киеву новый пакет военной помощи на сумму около $300 млн
Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил президент России Владимир Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. Однако в последнее время на Западе всё чаще звучат высказывания о необходимости сокращения поддержки Украины.