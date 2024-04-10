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Байден заявил о зависимости исхода конфликта на Украине от решения конгресса США

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Фото: REUTERS/Oleksandr Ratushniak
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Исход конфликта на Украине зависит от того, одобрит ли конгресс США продолжение перечисления финансовой помощи Киеву. Об этом 10 апреля заявил президент США Джо Байден по итогам переговоров с премьер-министром Японии Фумио Кисидой.

«[Конфликт] на Украине подойдет к концу, когда лидер палаты представителей (cпикер Майк Джонсон. — Ред.) проведет голосование», — отметил он на пресс-конференции. Трансляцию вело издание The Independent на YouTube.

Американский лидер также добавил, что инициатива о продолжении оказания Украине помощи встретила в конгрессе «поддержку подавляющего большинства».

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Ранее 10 апреля помощник главы Пентагона по международной безопасности Селеста Уолландер заявила, что в случае одобрения американским конгрессом нового пакета помощи Украине США смогут начать отправку боеприпасов в самое ближайшее время, буквально в течение одной-двух недель.

За день до этого член сената конгресса США, республиканец от штата Алабама Томми Табервилл подсчитал, что траты Вашингтона на Киев составляют около $80 тыс. каждую секунду. Он отметил, что США не могут позволить себе подобный уровень расходов и должны найти более адекватные способы использования средств собственных налогоплательщиков.

11 марта Белый дом опубликовал проект бюджета на 2025 финансовый год. Администрация президента Байдена потребовала, чтобы конгресс одобрил запрос на выделение $61,4 млрд помощи Украине. Итоговая сумма расходов на оборону Штатов в 2025-м должна составить $850 млрд, что на $34 млрд превышает сумму, принятую в бюджете страны на 2024-й.

На следующий день помощник президента США Джейк Салливан заявил, что Вашингтон передаст Киеву новый пакет военной помощи на сумму около $300 млн

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил президент России Владимир Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. Однако в последнее время на Западе всё чаще звучат высказывания о необходимости сокращения поддержки Украины.

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