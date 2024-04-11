«Я свой пятачок не оставлю»

Ситуация с паводками в Оренбургской области остается напряженной. В столице региона уровень воды в реке Урал составляет уже 978 см, а вот в пострадавшем из-за прорыва дамбы Орске ситуация стабилизируется — вода постепенно уходит. Спасатели развернули в городе оперативный пункт и доставляют гуманитарную помощь тем, кто решил не эвакуироваться из своих домов. Сотрудникам МЧС активно помогают военные и волонтеры. Как работают спасатели и что происходит в наиболее пострадавшем от паводков районе Орска — в репортаже «Известий».

Старый город

По состоянию на 10 апреля уровень воды в реке Урал в Оренбурге увеличился на 47 см и составил 978 см, сообщили в областном правительстве. Но в Орске, где 5 апреля прорвало дамбу, ситуация постепенно улучшается. Уровень реки снизился на 10 см и составил 894 см. Но город остается сильно подтопленным . Там продолжаются спасательные операции, пострадавшим доставляется гуманитарная помощь.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

На улице Строителей в Орске развернулся оперативный пункт МЧС. Именно отсюда спасатели отправляются в Старый город — микрорайон, который больше других пострадал от наводнения. К ним время от времени присоединяются волонтеры.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Площадь Гагарина в Орске стала линией разграничения между зоной наводнения и остальным городом. Здесь сейчас располагаются спасатели, лодки, вездеходные машины и полевая кухня. Сотрудники МЧС говорят, что сейчас они выезжают в зону подтопления уже не для того, чтобы спасти людей — все, кто хотел, уже эвакуировались. Основная миссия — доставка гуманитарной помощи.

С МЧС периодически ездят волонтеры-зоозащитники: в Старом городе они вылавливают животных и отвозят в питомник, откуда их могут забрать хозяева.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Корреспондент «Известий» отправился в Старый город вместе с командой МЧС и несколькими волонтерам на плавающем транспортере (ПТС-М) — это гусеничный внедорожник с вместительным кузовом. В зоне затопления волонтеры быстро принялись за дело: распределили между собой обязанности и принялись решать, как будут эвакуировать животных. Говорят: тех, кого забрать не получится, надо хотя бы накормить.

Своя атмосфера

Как только попадаешь в Старый город, понимаешь, что он «на своей волне». По большей части район ушел под воду, но остались островки, на которых можно передвигаться не на лодке. Пройдя чуть вглубь одного из таких островков, сталкиваемся с местными жителями, которые решили пережидать бедствие прямо на улице, недалеко от своих домов. Они разбили палатку и ночуют там. Есть и те, что живут тут в своих машинах. Неподалеку от временного жилища соседи развели костер — на нем они готовят плов.

Пожилой мужчина в камуфляжной куртке поверх вязаного свитера искренне удивляется вопросу «Почему вы не уехали?».

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

— Я свой пятачок не оставлю, я патриот, — заявил он «Известиям».

Его поддержали еще несколько мужчин, сказав, что не оставят свое жилье, из опасения, что могут появиться мародеры.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Временное убежище людям предоставила и местная церковь — она находится на возвышении. Кров там нашли несколько десятков пострадавших. Еду они также готовят на улице. Настоятель церкви говорит, что нельзя назвать точное количество людей, которые спасаются под крышей храма.

— Идет «постоянная текучка» — кто-то прибывает, кого-то забирают родственники, — добавил священник.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Во время разговора на территорию церкви заехала газель МЧС с провиантом. Спасатели привезли бутилированную воду, лекарства и еду.

Настоятель поблагодарил волонтеров и спасателей, сказав, что без них «конечно бы не справились».

Дроны против мародеров

Во время ЧП в Орске для мониторинга ситуации активно используются дроны, рассказали «Известиям» сотрудники МЧС. Они помогают увидеть, например, находящихся на крыше людей, которые нуждаются в помощи. Кроме того, благодаря дронам можно более точно оценить масштаб наводнения, понять, уходит вода или прибывает.

К ликвидации последствий паводка в Орске подключились и военнослужащие. Об этом военное ведомство сообщило 8 апреля в своем Telegram-канале.

Военные инженеры Ясненского ракетного соединения уже раздали людям более 20 тыс. литров питьевой воды. Для доставки были задействованы моторные лодки и автоцистерны.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Только за последние сутки бойцы доставили в зону ЧС более 40 тонн гуманитарного груза и перевезли 200 жителей. Чтобы подобраться к отрезанным паводком районам они использовали плавающие транспортеры и крупногабаритную технику повышенной проходимости.

— Основные задачи — это адресная доставка гуманитарной помощи, водоотведение в районах подтопления, — рассказал «Известиям» начальник инженерной службы Ясненского ракетного соединения.

По его словам, сейчас в оказании помощи участвует более ста бойцов, привлечено 18 единиц специальной техники — самосвалы, бульдозеры, экскаваторы. Кроме того, личный состав Ясненского ракетного соединения будет помогать укреплять береговую линии в Оренбургской области.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Российские военнослужащие ежегодно привлекаются к помощи в борьбе с наводнением в разных регионах. Так, в августе 2023 года войны Восточного военного округа (ВВО) помогали переправлять пострадавших от наводнения в Приморском крае.

В 2013 году военные эвакуировали население, перевозили грузы и гуманитарную помощь, строили дамбы и восстанавливали дороги в Хабаровском крае. Тогда же министр обороны Сергей Шойгу учредил новую ведомственную медаль — «Участнику борьбы со стихией на Амуре». Первыми награду получили 923 военнослужащих отдельной бригады радиационной, химической и биологической защиты и отдельной железнодорожной бригады ВВО.