В НАТО заявили о невыполнении Украиной условий для вступления в альянс

Украина пока не выполнила условия, необходимые для вступления страны в НАТО. Об этом 10 апреля сообщил главнокомандующий объединенными силами альянса в Европе генерал Кристофер Каволи.

«Политика НАТО, согласованная между 32 странами, заключается в том, что когда придет время и все союзники согласятся, Украина станет членом альянса. Но эти два условия пока не выполнены», — сказал Каволи во время слушаний в сенатском комитете по делам вооруженных сил США, его слова приводит ТАСС.

Во время слушаний генерал также указал на факт близости поражения Украины в конфликте с РФ, если ситуация с поставками оружия от Запада Киеву не изменится в ближайшее время.

«Если одна сторона может стрелять, а другая не может стрелять в ответ, то проигрывает та сторона, которая не может стрелять в ответ. Таким образом, ставки очень высоки», — цитирует главкома НАТО в Европе издание ANews.

8 апреля руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер в ходе брифинга указал, что Украина может вступить в НАТО по окончании конфликта с РФ.

До этого, 4 апреля, глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба после заседания Совета Украина – НАТО на уровне министров иностранных дел заявил, что Украина заслужила членство в Североатлантическом альянсе. В то же время высказался и Блинкен. Он подчеркнул, что Украина в конечном итоге присоединится к Североатлантическому альянсу, поскольку его члены поддерживают это решение.

В феврале президент России Владимир Путин указал, что РФ обеспокоена возможностью втягивания Киева в блок, потому что это прямо угрожает государственной безопасности. Он напомнил, что Россию «постоянно обманывали с точки зрения нерасширения НАТО на восток».

Украина 30 сентября 2022 года подала заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке. Тогда президент страны Владимир Зеленский заявил, что фактически страна уже находится в альянсе и соответствует его стандартам. 15 июня 2023 года депутаты Европейского парламента приняли резолюцию с призывом к НАТО пригласить ее в состав своих членов.