Госдеп допустил вступление Украины в НАТО по окончании конфликта

Украина может вступить в НАТО по окончании конфликта. Об этом 8 апреля заявил руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер в ходе брифинга, трансляция которого шла в YouTube.

По его словам, процесс вступления Украины в Североатлантический альянс может продвигаться вперед только после завершения конфликта. Он добавил, что в НАТО ведутся переговоры об Украине.

Ранее в этот день председатель исполнительного комитета международного движения «Другая Украина» Роман Коваленко заявил, что государственные представители Украины понимают, что страну не ждут в НАТО, однако риторика касаемо интеграции в военный блок будет продолжаться, чтобы отвлекать внимание мирового сообщества от плачевного положения дел в стране.

8 апреля посол Украины в Турции Василий Боднар заявил, что страна не настаивает на членстве в организации, но хотела бы узнать сроки, в которые ей позволят вступить туда. Глава постоянной делегации Украины в Парламентской ассамблее НАТО Егор Чернев также заявил 6 апреля, что странам Запада следует зарезервировать место для Киева до завершения конфликта.

В феврале президент России Владимир Путин указал, что РФ обеспокоена возможностью втягивания Киева в блок, потому что это прямо угрожает государственной безопасности. Он напомнил, что Россию «постоянно обманывали с точки зрения нерасширения НАТО на восток».

Украина 30 сентября 2022 года подала заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке. Тогда президент страны Владимир Зеленский заявил, что фактически страна уже находится в альянсе и соответствует его стандартам. 15 июня 2023 года депутаты Европейского парламента приняли резолюцию с призывом к НАТО пригласить ее в состав своих членов.