Как будет проходить ЕГЭ по химии в 2024 году

Единый государственный экзамен (ЕГЭ) по химии входит в число необязательных для выпускников школ. Его сдают те, кто планирует связать свою жизнь с медициной, фармакологией, нефтедобычей, машиностроением, биологией и другими специальностями, в которых необходимо понимание химических процессов. «Известия» рассказывают, когда пройдет экзамен и какие задания в него войдут.

ЕГЭ по химии в 2024 году — когда состоится

Традиционно ЕГЭ по всем предметам проходит в несколько этапов, и химия не является исключением. Сдать экзамен досрочно одиннадцатиклассники смогут уже 12 апреля. Резервный день для тех, кто зарегистрировался на досрочный этап, но не смог на нем присутствовать по уважительной причине, назначен на 22 апреля.

Большая часть выпускников будет сдавать химию во время основного этапа 23 мая. Если школьник не смог явиться на экзамен по состоянию здоровья или из-за совпадения с датами экзаменов по другим предметам, он сможет написать ЕГЭ в резервный день — 25 июня.

Помимо этого, с 2024 года у одиннадцатиклассников появилась возможность пересдать один предмет по выбору, если в первый раз не удалось набрать нужное количество баллов. При этом первый результат будет аннулирован.

ЕГЭ по химии в 2024 году — изменения

В 2024 году изменений в ЕГЭ по химии и базовой математике не планируется. Это связано с тем, что существующие варианты экзамена доказали свою эффективность и пока не нуждаются в доработке.

ЕГЭ по химии в 2024 году — кодификатор ФИПИ

Каждый вариант экзаменационной работы по химии состоит из 34 заданий, разделенных на две части. В первую часть входят 28 вопросов с короткими ответами, а во вторую — шесть заданий, к которым требуется развернутый ответ.

На экзамене выпускникам предстоит продемонстрировать знания в области теоретической, органический и неорганической химии. В частности потребуется понимание периодической системы химических элементов, современных теорий строения атома, видов и особенностей протекания реакций, а также классификации, номенклатуры, состава, строения и свойств веществ, принадлежащих к разным классам. Помимо этого, одиннадцатиклассникам необходимо иметь представление об экспериментальных основах химии и способах получения наиболее важных веществ в промышленных условиях.

На выполнение экзаменационной работы отводится 3 часа 30 минут. Более подробная информация о содержании заданий, а также демонстрационные версии вариантов размещены на сайте Федерального института педагогических измерений (ФИПИ).

ЕГЭ по химии в 2024 году — как выставляются баллы

Задания из разных частей ЕГЭ по химии оцениваются разными способами. Первая часть проверяется автоматически с помощью специальных приборов, поэтому при записи ответов важно соблюдать правильный порядок символов. Исключения — задания под номером 1, 3–4, 11–13 и 17–18. В них порядок символов может быть любым.

Развернутые ответы из второй части проверяют эксперты предметных комиссий. Они могут быть выполнены разными способами на усмотрение выпускника, главное соблюсти условия решения задач и подробно расписать ход рассуждений.

Правильное выполнение заданий 1–5, 9–13, 16–21 и 25–28 дает один балл. За верные ответы на вопросы 6–8, 14–15 и 22–24 одиннадцатиклассник получит два балла. Задания 29 и 30 могут принести два балла, а задание 33 — три балла. Самыми «дорогими» считаются развернутые ответы к заданиям 31, 34 (по четыре балла) и 32 (пять баллов).

Максимальный первичный балл за выполнение двух частей экзаменационной работы — 56. В ходе проверки они будут переведены в 100-балльную шкалу. Чтобы сдать ЕГЭ по химии, необходимо набрать не менее 11 первичных баллов. Для поступления в ведущие вузы страны или обучения на бюджетной основе требуется более 46 первичных баллов.

ЕГЭ по химии в 2024 году — что можно и нельзя брать с собой

Во время выполнения экзаменационной работы по химии разрешается использовать справочные материалы: периодическую систему элементов Менделеева, таблицу растворимости кислот, солей и оснований в воде и электрохимический ряд напряжений металлов. Брать их с собой не нужно, всё необходимое выдадут на месте. Также допускается использование непрограммируемого калькулятора — его можно принести из дома.

Для допуска к ЕГЭ выпускнику необходимо предъявить паспорт, желательно иметь наготове запас черных гелевых ручек. Выпускник также имеет право взять на экзамен воду и лекарства. Одиннадцатиклассникам с ограничениями по здоровью разрешается использовать специальные технические средства.

На ЕГЭ строго запрещены телефоны, планшеты, умные часы, наушники и другие гаджеты, а также справочные материалы, помимо предоставленных членами экзаменационной комиссии.

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