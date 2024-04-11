Повышение стимулов: выплаты классным руководителям из малых городов увеличили вдвое

Кабмин повысил размер ежемесячных выплат классным руководителям и кураторам колледжей. За эту работу педагоги, проживающие в городах и селах с населением менее 100 тыс. человек, будут получать 10 тыс. рублей ежемесячно. Увеличение прибавки к зарплате является частью системных мер поддержки преподавателей, трудящихся в селах и небольших городах. Помогут ли выплаты педагогам — узнали «Известия».

Государство позаботилось

Размер ежемесячных выплат классным руководителям в школах и кураторам групп в колледжах и техникумах увеличили вдвое. Соответствующие постановления подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Мера затрагивает педагогов, работающих в населенных пунктах, где проживает менее 100 тыс. человек.

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Из документов следует, что с 1 марта размер ежемесячных выплат для этих преподавателей увеличивается с 5 до 10 тыс. рублей. На эти цели в 2024 году из федерального бюджета выделят почти 3 млрд рублей. Средства в субъекты РФ будут перечисляться исходя из прогнозируемого количества классов образовательных организаций с учетом комплектации на начало учебного года.

Один педагог сможет получать ежемесячно не более двух выплат за классное руководство или кураторство.

Вопрос повышения выплат для этой категории педагогов был рассмотрен в начале апреля в ходе отчета правительства в Государственной думе. Михаил Мишустин отмечал, что всего в населенных пунктах, где проживает менее 100 тыс. человек, трудятся свыше 565 тыс. педагогов.

«Это огромная ответственность. Они настоящие наставники для своих подопечных. Таким специалистам по поручению президента добавляем по 5 тыс. рублей к зарплате», — подчеркивал председатель правительства.

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Повысить размер выплаты глава РФ Владимир Путин поручил в феврале в ходе послания Федеральному Собранию. Тогда же он предложил начать выплачивать ежемесячную надбавку в размере 5 тыс. рублей советникам директоров по воспитанию в школах и колледжах. Новая мера поддержки начнет начисляться с 1 сентября. В общей сложности она затронет около 37 тыс. сотрудников.

«Известия» направили запрос в Минпросвещения РФ. На момент выхода публикации ответ не поступил.

Способ сократить разрыв

Новая мера поддержки педагогов является очень важной, считает член комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин.

— Классные руководители занимаются не только образовательным процессом, но и воспитанием учеников, организацией внеклассных мероприятий и решением проблем, связанных с поведением и развитием школьников. И, безусловно, это всё требует дополнительных усилий и времени. А дополнительная работа, тем более с подрастающим поколением, должна оплачиваться, — убежден парламентарий.

Повышение размера доплаты является заслуженным, подчеркивает директор Ногинского филиала Государственного университета просвещения Ирина Смирнова. Кураторы колледжей, например, помимо основной образовательной деятельности выполняют большой объем дополнительной работы, поскольку в их группах присутствуют как несовершеннолетние студенты, в случае с которыми требуется взаимодействие с родителями и социальными организациями, так и совершеннолетние, которым необходима поддержка и помощь в трудоустройстве и дальнейшем обустройстве жизни.

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— Такая мера поддержки давно назрела, она необходима, поскольку те 5 тыс., которые сейчас есть, не являются достаточным стимулом и мотиватором, когда речь идет о классном руководстве или кураторстве. В первую очередь сегодня на эту работу идут не ради денег, а на энтузиазме. Увеличение доплаты в два раза — это хорошая поддержка и мотивация, хорошее подспорье для педагогов, — уверена Смирнова.

Повышение выплат окажет дополнительную поддержку учителям школ в малых городах, где сегодня наблюдается существенный недостаток кадров, согласен директор S+Консалтинг Александр Силаков.

— Выпускники педагогических вузов, как правило, остаются в крупных городах по двум причинам: ощутимая разница в заработной плате и уровень доступности социальной инфраструктуры , — напоминает он. Для решения проблемы государство предоставляет ряд льгот специалистам, работающим в сельской местности.

В этом направлении, по словам Никиты Чаплина, уже проделана большая работа. С 2020 года в стране действует программа «Земский учитель», предусматривающая выплаты и обеспечение жильем педагогов, приехавших работать в малые населенные пункты, напоминает депутат. Речь идет о сумме в 1 млн рублей. Для жителей Дальнего Востока размер выплаты увеличен вдвое.

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— Кроме того, существуют региональные меры поддержки. Например, в Московской области дополнительно поощряют учителей, чьи ученики получили 100 баллов ЕГЭ. Выплата составляет 172 тыс. рублей , — отмечает парламентарий.

Увеличение размера выплаты классным руководителям и кураторам не окажет существенного влияния на федеральный бюджет, обращает внимание Силаков.

— Общая сумма дотаций оценивается в 3 млрд рублей, что составляет примерно 0,001% от расходной части всего федерального бюджета на 2024 год , — подсчитал он.

Ограничиваться лишь населенными пунктами, в которых проживает меньше 100 тыс. человек, не стоит, полагает Смирнова. В будущем размер доплаты стоит увеличить и для других педагогов.

— Нужно более гибко подходить к вопросу или повысить сумму соответствующей доплаты для всех городов областного подчинения. Для многих из них это тоже актуально, — резюмирует эксперт.

Какие еще выплаты положены педагогам

Заработная плата преподавателей в России не ограничивается окладом. На государственном уровне предусмотрен ряд мер поддержки педагогов. Помимо выплат за классное руководство учителям полагаются и доплаты за внеурочную работу . Например, с сентября 2022 года в стране проводятся уроки «Разговоры о важном», оплачивающиеся дополнительно.

На размер оплаты труда влияют и повышающие коэффициенты. В их числе — надбавка за категорию, присвоенную по итогам аттестации педагогического работника. Размер надбавки регулируется локальными нормативными актами.

Предусмотрена доплата и за звания «Заслуженный учитель РФ» и «Почетный работник РФ». Она составляет не менее 15% от оклада педагога. Претендовать на получение званий могут воспитатели дошкольных образовательных учреждений, преподаватели различных учебных заведений, в том числе дополнительного образования, и профессора вузов.

После выхода на пенсию педагоги с таким статусом могут получить звание «Ветеран труда». За него тоже предусмотрены дополнительные льготы и выплаты. Их размер варьируется в зависимости от региона.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Кроме того, Трудовым кодексом РФ предусматриваются различные поощрительные выплаты за особые достижения и успехи в образовательном процессе. В совокупности в структуре заработной платы они не должны превышать 30%. Зачисление стимулирующих не является обязательством работодателя, однако педагог вправе добиваться этого при участии трудового коллектива или профсоюза.

Молодым специалистам государство обеспечивает «подъемные». В частности, такие сотрудники могут претендовать на повышенный оклад (для сотрудников с красным дипломом сумма будет выше). По итогам трех лет успешной работы молодым специалистам полагается премия и бесплатный проезд в общественном транспорте. Еще одна мера поддержки — ежемесячная дотация на покупку канцтоваров и учебных пособий. В этом случае размер выплаты также зависит от конкретного региона.