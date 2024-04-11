 
$
 
$
Газета
Приложения
Главное

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024

Новости iz.ru
Газета «Известия»
НМГ
Новости РЕН ТВ
Новости 5 канала
Новости 78 канала
Спорт Экспресс
Газета
Приложения
Подписка
Реклама
Прямой эфир
Мир
В США подтвердили планы разместить ракеты в Азии до конца года
Мир
Зеленский заявил о планах разрушить Крымский мост при новом наступлении
Мир
Британские СМИ сообщили об угрозе для сельского хозяйства страны из-за дождей
Мир
В МИД Швейцарии подчеркнули необходимость участия РФ в мирном процессе
Мир
Во Франции на заводе по производству биотоплива произошел взрыв
Происшествия
В Бордо один человек убит и еще один ранен в результате нападения
Мир
Американский сенатор обвинил Киев в покупке зарубежных вилл за счет помощи США
Мир
В Испании священник сгорел заживо из-за упавшей со свечки искры
Армия
МО РФ рассказало о новых подвигах российских военнослужащих в зоне СВО
Общество
Уровень воды в Урале достиг рекордных значений за всю историю наблюдений
Мир
Гуцул подвергли проверке в аэропорту Кишинева по возвращении из Москвы
Мир
Байден анонсировал создание США, Японией и Австралией совместных структур ПРО
Мир
Байден заявил о зависимости исхода конфликта на Украине от решения конгресса США
Мир
Байден пообещал отправить японского астронавта на Луну
Спорт
Правление ФХР рассмотрит вопрос о смягчении лимита на легионеров в КХЛ
Мир
Зеленский допустил обсуждение мирного плана с Москвой
/

Повышение стимулов: выплаты классным руководителям из малых городов увеличили вдвое

Ежемесячно педагоги будут получать по 10 тыс. рублей
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
Главный слайд
Начало статьи
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Кабмин повысил размер ежемесячных выплат классным руководителям и кураторам колледжей. За эту работу педагоги, проживающие в городах и селах с населением менее 100 тыс. человек, будут получать 10 тыс. рублей ежемесячно. Увеличение прибавки к зарплате является частью системных мер поддержки преподавателей, трудящихся в селах и небольших городах. Помогут ли выплаты педагогам — узнали «Известия».

Государство позаботилось

Размер ежемесячных выплат классным руководителям в школах и кураторам групп в колледжах и техникумах увеличили вдвое. Соответствующие постановления подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Мера затрагивает педагогов, работающих в населенных пунктах, где проживает менее 100 тыс. человек.

учебник 7 класса ученица
Фото: РИА Новости/Сергей Пятаков

Из документов следует, что с 1 марта размер ежемесячных выплат для этих преподавателей увеличивается с 5 до 10 тыс. рублей. На эти цели в 2024 году из федерального бюджета выделят почти 3 млрд рублей. Средства в субъекты РФ будут перечисляться исходя из прогнозируемого количества классов образовательных организаций с учетом комплектации на начало учебного года.

Один педагог сможет получать ежемесячно не более двух выплат за классное руководство или кураторство.

Предложили надбавки: Путин заявил о необходимости повысить учителям зарплаты
А заодно освободить их от лишней непрофильной нагрузки и ввести доплаты за наставничество

Вопрос повышения выплат для этой категории педагогов был рассмотрен в начале апреля в ходе отчета правительства в Государственной думе. Михаил Мишустин отмечал, что всего в населенных пунктах, где проживает менее 100 тыс. человек, трудятся свыше 565 тыс. педагогов.

«Это огромная ответственность. Они настоящие наставники для своих подопечных. Таким специалистам по поручению президента добавляем по 5 тыс. рублей к зарплате», — подчеркивал председатель правительства.

Учитель держит руку поднятой на Дне знаний в школе, ученики начальной школы
Фото: РИА Новости/Максим Богодвид

Повысить размер выплаты глава РФ Владимир Путин поручил в феврале в ходе послания Федеральному Собранию. Тогда же он предложил начать выплачивать ежемесячную надбавку в размере 5 тыс. рублей советникам директоров по воспитанию в школах и колледжах. Новая мера поддержки начнет начисляться с 1 сентября. В общей сложности она затронет около 37 тыс. сотрудников.

«Известия» направили запрос в Минпросвещения РФ. На момент выхода публикации ответ не поступил.

Способ сократить разрыв

Новая мера поддержки педагогов является очень важной, считает член комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин.

— Классные руководители занимаются не только образовательным процессом, но и воспитанием учеников, организацией внеклассных мероприятий и решением проблем, связанных с поведением и развитием школьников. И, безусловно, это всё требует дополнительных усилий и времени. А дополнительная работа, тем более с подрастающим поколением, должна оплачиваться, — убежден парламентарий.

Пойдет в урок: в России может появиться льготная ипотека для учителей
Ее условия должны разработать к ноябрю 2024 года

Повышение размера доплаты является заслуженным, подчеркивает директор Ногинского филиала Государственного университета просвещения Ирина Смирнова. Кураторы колледжей, например, помимо основной образовательной деятельности выполняют большой объем дополнительной работы, поскольку в их группах присутствуют как несовершеннолетние студенты, в случае с которыми требуется взаимодействие с родителями и социальными организациями, так и совершеннолетние, которым необходима поддержка и помощь в трудоустройстве и дальнейшем обустройстве жизни.

девочка разукрашивает деревянный гриб
Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович

— Такая мера поддержки давно назрела, она необходима, поскольку те 5 тыс., которые сейчас есть, не являются достаточным стимулом и мотиватором, когда речь идет о классном руководстве или кураторстве. В первую очередь сегодня на эту работу идут не ради денег, а на энтузиазме. Увеличение доплаты в два раза — это хорошая поддержка и мотивация, хорошее подспорье для педагогов, — уверена Смирнова.

Повышение выплат окажет дополнительную поддержку учителям школ в малых городах, где сегодня наблюдается существенный недостаток кадров, согласен директор S+Консалтинг Александр Силаков.

Выпускники педагогических вузов, как правило, остаются в крупных городах по двум причинам: ощутимая разница в заработной плате и уровень доступности социальной инфраструктуры, — напоминает он. Для решения проблемы государство предоставляет ряд льгот специалистам, работающим в сельской местности.

Доход перемены мест: выплаты земским учителям увеличат в полтора раза
Педагоги, которые согласятся переехать в сельскую местность, будут получать до 3 млн рублей

В этом направлении, по словам Никиты Чаплина, уже проделана большая работа. С 2020 года в стране действует программа «Земский учитель», предусматривающая выплаты и обеспечение жильем педагогов, приехавших работать в малые населенные пункты, напоминает депутат. Речь идет о сумме в 1 млн рублей. Для жителей Дальнего Востока размер выплаты увеличен вдвое.

учителя работают в школе в селе
Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

Кроме того, существуют региональные меры поддержки. Например, в Московской области дополнительно поощряют учителей, чьи ученики получили 100 баллов ЕГЭ. Выплата составляет 172 тыс. рублей, — отмечает парламентарий.

Увеличение размера выплаты классным руководителям и кураторам не окажет существенного влияния на федеральный бюджет, обращает внимание Силаков.

Общая сумма дотаций оценивается в 3 млрд рублей, что составляет примерно 0,001% от расходной части всего федерального бюджета на 2024 год, — подсчитал он.

Ограничиваться лишь населенными пунктами, в которых проживает меньше 100 тыс. человек, не стоит, полагает Смирнова. В будущем размер доплаты стоит увеличить и для других педагогов.

— Нужно более гибко подходить к вопросу или повысить сумму соответствующей доплаты для всех городов областного подчинения. Для многих из них это тоже актуально, — резюмирует эксперт.

Какие еще выплаты положены педагогам

Заработная плата преподавателей в России не ограничивается окладом. На государственном уровне предусмотрен ряд мер поддержки педагогов. Помимо выплат за классное руководство учителям полагаются и доплаты за внеурочную работу. Например, с сентября 2022 года в стране проводятся уроки «Разговоры о важном», оплачивающиеся дополнительно.

На размер оплаты труда влияют и повышающие коэффициенты. В их числе — надбавка за категорию, присвоенную по итогам аттестации педагогического работника. Размер надбавки регулируется локальными нормативными актами.

Сделали оклад: в 2023-м быстрее всего зарплаты росли у педагогов и госслужащих
По данным президента, жалование в стране увеличилось в среднем на 8%

Предусмотрена доплата и за звания «Заслуженный учитель РФ» и «Почетный работник РФ». Она составляет не менее 15% от оклада педагога. Претендовать на получение званий могут воспитатели дошкольных образовательных учреждений, преподаватели различных учебных заведений, в том числе дополнительного образования, и профессора вузов.

После выхода на пенсию педагоги с таким статусом могут получить звание «Ветеран труда». За него тоже предусмотрены дополнительные льготы и выплаты. Их размер варьируется в зависимости от региона.

Трудовой кодекс рф
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Кроме того, Трудовым кодексом РФ предусматриваются различные поощрительные выплаты за особые достижения и успехи в образовательном процессе. В совокупности в структуре заработной платы они не должны превышать 30%. Зачисление стимулирующих не является обязательством работодателя, однако педагог вправе добиваться этого при участии трудового коллектива или профсоюза.

Молодым специалистам государство обеспечивает «подъемные». В частности, такие сотрудники могут претендовать на повышенный оклад (для сотрудников с красным дипломом сумма будет выше). По итогам трех лет успешной работы молодым специалистам полагается премия и бесплатный проезд в общественном транспорте. Еще одна мера поддержки — ежемесячная дотация на покупку канцтоваров и учебных пособий. В этом случае размер выплаты также зависит от конкретного региона.

А педагоги, работающие в деревнях и селах, могут получить компенсацию расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения. Сумма является фиксированной и составляет 1200 рублей. Однако за субъектами страны сохраняется право увеличить размер выплаты по своему усмотрению.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024

Прямой эфир