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Политолог заявил о выгоде для Качиньского от затягивания дела о крушении Ту-154

Эксперт Чуев: брату экс-президента Польши выгодно затягивание дела о крушении Ту-154
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Фото: РИА Новости/Илья Питалев
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Глава правящей в Польше партии «Право и справедливость» (PiS) Ярослав Качиньский — брат погибшего в авиакатастрофе под Смоленском в 2010 году президента страны Леха Качиньского — строит политическую карьеру за счет затягивания расследования катастрофы. Такое мнение «Известиям» 10 апреля выразил политолог Сергей Чуев.

Ранее в этот день, в 14-ю годовщину авиакатастрофы, Генпрокуратура Польши сообщила о продлении следственных действий по делу крушения Ту-154 до конца текущего года.

«Дело в том, что в Польше есть внутренние вопросы. Во-первых, в следующем году там будут президентские выборы. В ближайшее время состоятся выборы в Европарламент. Действующий премьер-министр [республики Дональд Туск] хотел бы закрыть дело, и комиссия фактически расформирована, но брат погибшего президента и лидер правящей партии Ярослав Качиньский, конечно, на этой трагедии строит политическую карьеру — на противостоянии с Россией. Конечно, он хотел бы, чтобы эти следственные действия продолжались бесконечно», — считает Чуев.

При этом, по словам политолога, польское общество уже устало от этой истории и людям уже давно всё понятно.

«Качиньский и его партия заинтересованы в расследовании и нагнетании антироссийской истерии, Туск и [президент страны Анджей] Дуда хотели бы, чтобы дело было замято», — добавил он.

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Самолет Ту-154 президента Леха Качиньского в 2010 году разбился при заходе на посадку в аэропорту Смоленск-Северный. На борту находились 96 человек, все они погибли.

В 2011 году были опубликованы доклады Межгосударственного авиационного комитета (МАК) правительственной комиссии под руководством экс-главы польского МВД Ежи Миллера. Согласно отчету, непосредственной причиной крушения было признано решение экипажа не уходить на запасной аэродром, а системными причинами — недостатки в обеспечении полета и подготовке экипажа.

Однако 4 февраля 2016 года была создана комиссия по повторному расследованию смоленской авиакатастрофы по решению занимавшего тогда пост министра обороны Антония Мацеревича. В апреле 2023 года комиссия подала заявление в прокуратуру о подозрении в совершении покушения на жизнь президента страны Леха Качиньского и других пассажиров. Позднее, в декабре, Туск принял решение о ликвидации комиссии.

Вместе с тем официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отмечал, что причина крушения давно известна и данную страницу «стоит перевернуть».

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