В России произошло 244 ДТП за минувшие сутки

За прошедшие сутки на российских дорогах произошло 244 ДТП, в которых 19 человек погибли и 282 получили ранения. С участием несовершеннолетних произошло 52 ДТП, в которых один ребенок погиб, еще 55 получили травмы. Об этом 10 апреля сообщили «Известиям» в Главном управлении по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России.

В Астраханской области 14-летний юноша, не имеющий водительского удостоверения, двигался на незарегистрированном мотоцикле без мотошлема. При выезде с прилегающей территории он не уступил дорогу легковому автомобилю. В результате ДТП сам мотоциклист получил травмы и был госпитализирован, его пассажир (15 лет), который также был без мотошлема, погиб.

В регионах страны сохраняются временные перекрытия дорожного движения в связи с весенними паводками и неблагоприятными погодными условиями, отмечают в Госавтоинспекции. В частности, в Оренбургской области подтопленными остаются участков на 106 региональных автомобильных дорогах, а также на 55 улицах города Орска. Движение на этих дорогах и улицах перекрыто.

В Московской и Липецкой областях из-за паводка прекращено движение на 15 участках региональных автотрасс, в Алтайском крае закрыты 11 отрезков трасс, в Курганской области — на восьми региональных дорогах, в Красноярском крае — на одной. В Хабаровском крае из-за снега и плохой видимости временно ограничено движение автобусов на двух участках федеральной автодороги Хабаровск – Лидога – Ванино – Комсомольск-на-Амуре со 118-го по 533-й и с нулевого по 179-й км на подъезде к Комсомольску-на-Амуре.

В Госавтоинспекции настоятельно рекомендуют автомобилистам не превышать скорость, чтобы успеть вовремя отреагировать на возможное резкое изменение дорожной обстановки из-за пешеходов, нарушающих ПДД. Особую осторожность необходимо проявлять при приближении с пешеходных переходов. Здесь необходимо снижать скорость вплоть до полной остановки, чтобы своевременно заметить людей, намеренных перейти дорогу и предоставить им такую возможность.

«С наступлением теплого сезона отдельно просим родителей быть более внимательными к своим детям. Не отпускайте их на улицу одних, без присмотра, обязательно используйте на верхней одежде ребенка световозвращающие элементы и контролируйте их ношение. Не оставляйте в доступных для детей местах ключи от автомобилей или мототранспорта, Тем самым вы не спровоцируете их на опасную поездку, — отметил в беседе с «Известиями» заместитель начальника отдела пропаганды безопасности дорожного движения и профилактики детского дорожно-транспортного травматизма ГУОБДД МВД России полковник полиции Антон Белан.

Ранее, 8 апреля, Мосгордума призвала федеральные власти ускорить работу по ужесточению контроля за средствами индивидуальной мобильности. На заседании рабочей группы при комитете Госдумы по транспорту спикер столичного парламента Алексей Шапошников указал, что необходимо ускорить работу в рамках дорожной карты и усилить регулирование СИМ.